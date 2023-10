Badanie zachowanych drzew w celu zrozumienia ryzyka trzęsienia ziemi na północno-zachodnim Pacyfiku

By

Naukowcy z Centrum Nauki o Trzęsieniach Ziemi amerykańskiej Służby Geologicznej i Uniwersytetu w Arizonie wykorzystują zachowane drzewa na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, aby uzyskać wgląd w ryzyko trzęsienia ziemi w regionie. Zespół zebrał drzewa, które prawdopodobnie umarły podczas potężnych trzęsień ziemi wzdłuż linii uskoków w obszarze Puget Sound. Analizując słoje drzew, zidentyfikowali skok węgla-14 z lat 774-75 naszej ery. Odliczając czas do ostatniego słoju na drzewach, ustalili, że drzewa obumarły między 923 a 924 rokiem. Sugeruje to, że oba uskoki wywołały jednocześnie trzęsienia ziemi, łącząc oba uskoki i wskazując na większe ryzyko trzęsienia ziemi na tym obszarze, niż wcześniej sądzono.

Badania te dostarczają cennych informacji na temat aktywności sejsmicznej na północno-zachodnim Pacyfiku i pomagają naukowcom lepiej zrozumieć linie uskoków w regionie i ryzyko trzęsień ziemi. Badając zapis geologiczny, badacze mogą zbierać informacje z poprzednich trzęsień ziemi i wykorzystywać je do przewidywania przyszłych wydarzeń. Zrozumienie ryzyka trzęsienia ziemi ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych planów reagowania kryzysowego i budowy odpornej infrastruktury.

Źródło: Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet w Arizonie

Odbudowa szkliwa zębów

Szkliwo zębów jest najtwardszą substancją wytwarzaną przez organizm, jednak gdy ulegnie zniszczeniu, nie ma obecnie możliwości jego naprawy. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego dokonali ekscytującego odkrycia, które może zrewolucjonizować naprawę zębów. Znaleźli sposób na przekształcenie komórek macierzystych w ameloblasty, komórki odpowiedzialne za wytwarzanie szkliwa zębów. Stymuluje to produkcję podstawowego szkliwa, co może potencjalnie prowadzić do powstania „żywych wypełnień”, które załatają ubytki prawdziwym szkliwem.

W przyszłości odkrycia te mogą również pomóc w wyhodowaniu laboratoryjnie wyhodowanych zębów, które będą mogły zastąpić utracone lub poważnie uszkodzone zęby. Zapewniłoby to bardziej naturalne i trwałe rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnymi implantami dentystycznymi lub protezami zębowymi. Zdolność do regeneracji szkliwa zębów znacznie poprawiłaby zdrowie zębów i jakość życia wielu osób.

Źródło: Uniwersytet Waszyngtoński

Pieniądze dla ludzi

Brak pieniędzy jest główną przyczyną bezdomności. Aby zbadać wpływ pomocy pieniężnej na bezdomność, naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej przeprowadzili badanie, w ramach którego przekazali jednorazowy bezwarunkowy przekaz pieniężny w wysokości 7,500 dolarów kanadyjskich 50 osobom doświadczającym bezdomności. Badanie wykazało, że odbiorcy przekazów pieniężnych wydali więcej na podstawowe potrzeby, takie jak żywność, czynsz i transport. Dodatkowo w ciągu roku mniej dni spędzali w schroniskach, a więcej w stajniach.

Badanie to podkreśla potencjalne korzyści płynące z zapewnienia bezpośredniej pomocy pieniężnej osobom doświadczającym bezdomności. Zajmując się podstawowym problemem, jakim jest niestabilność finansowa, można poprawić dobrostan osób i zmniejszyć zależność od tymczasowych schronień. Konieczne są dalsze badania w celu zbadania różnych podejść do rozwiązania problemu bezdomności i opracowania skuteczniejszych strategii zapewniania znaczącego wsparcia osobom potrzebującym.

Źródło: Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej

Prędkość poczty i frekwencja wyborcza

Głosowanie korespondencyjne staje się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w stanach takich jak Oregon i Waszyngton, gdzie mieszkańcom łatwiej jest głosować. Badacz z Washington State University zbadał, jak prędkość lokalnych usług pocztowych może wpłynąć na frekwencję wyborczą, szczególnie w stanach, w których obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące głosowania. Badanie wykazało, że sprawna lokalna poczta zwiększa prawdopodobieństwo głosowania przez osoby fizyczne, zwłaszcza na obszarach, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne zasady głosowania.

Wyniki podkreślają znaczenie wydajnego systemu dostarczania poczty dla zapewnienia, że ​​karty do głosowania dotrą na czas i będą mogły zostać policzone. W miarę jak głosowanie korespondencyjne staje się coraz bardziej powszechne, niezwykle istotne jest usunięcie wszelkich barier, które mogłyby uniemożliwić jednostkom udział w procesie demokratycznym. Wysiłki mające na celu poprawę efektywności usług pocztowych i usprawnienie procesu głosowania mogą pomóc w zwiększeniu frekwencji wyborczej i zapewnieniu, że głos wszystkich zostanie usłyszany.

Źródło: Washington State University

Prognozy pogody na północno-zachodnim Pacyfiku

Naukowcy z Portland State University wykorzystali modele komputerowe i uczenie maszynowe do przewidywania przyszłych wzorców pogodowych na północno-zachodnim Pacyfiku w ramach aktualnej trajektorii globalnego ocieplenia. Co zaskakujące, naukowcy odkryli, że nie oczekuje się znaczących zmian w większych wzorcach cyrkulacji atmosferycznej, które wpływają na lokalną pogodę, zwłaszcza zimą. Oznacza to, że warunki pogodowe, których doświadczamy w regionie, mogą nie ulec znaczącym zmianom pomimo ocieplenia się planety.

Należy jednak zauważyć, że badania te skupiają się na szerszych wzorcach pogodowych, a lokalne skutki, takie jak fale upałów, burze i ekstremalne zjawiska pogodowe, mogą w przyszłości nadal występować częściej ze względu na zmiany klimatyczne. Zrozumienie potencjalnego wpływu zmiany klimatu na regionalne wzorce pogodowe jest niezbędne do opracowania strategii łagodzenia jej skutków.

Źródło: Uniwersytet Stanowy w Portland