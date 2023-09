Magia zorzy polarnej: gdzie i kiedy obejrzeć spektakularny pokaz w Irlandii

Piękno zorzy polarnej, hipnotyzującego pokazu naturalnego światła, można podziwiać w wielu miejscach w Irlandii i Irlandii Północnej. Chociaż nie ma gwarancji, że zobaczysz to oszałamiające zjawisko, nadchodząca równonoc 23 września może zwiększyć Twoje szanse na jego przeżycie. David Moore, redaktor magazynu Astronomy Ireland, wyjaśnia, że ​​podczas równonocy warunki w polu magnetycznym Ziemi i nachylenie planety mogą prowadzić do ukazania się zorzy polarnej. Nie gwarantuje to jednak obserwacji; zwiększa to tylko prawdopodobieństwo.

Najlepszymi lokalizacjami do obserwacji zorzy polarnej w Irlandii są wiejskie północne wybrzeże Irlandii Północnej i Mayo ze względu na bliskość Oceanu Atlantyckiego. Brak świateł miejskich w tych regionach zapewnia wyraźniejszy widok zorzy polarnej. Jednak do dostrzeżenia świateł niezbędne jest czyste niebo, niezależnie od lokalizacji w kraju.

Proces zorzy rozpoczyna się od rozbłysków słonecznych, erupcji na Słońcu, które uwalniają miliardy ton promieniowania w przestrzeń kosmiczną. Te naładowane cząstki uderzają w atmosferę ziemską około dwa dni później, a niektóre zostają złapane w ziemskie pole magnetyczne, tworząc zorzę polarną, gdy zderzają się z gazami atmosferycznymi. Intensywność świateł zależy od aktywności cząstek i w rzadkich przypadkach może sięgać dalej na południe niż zwykle.

Aby zmaksymalizować swoje szanse na zobaczenie zorzy polarnej, ważne jest, aby trzymać się z dala od świateł sztucznych, ponieważ mogą one zasłaniać widok. Mieszkanie w mieście może ograniczać widoczność świateł tylko do głównych wyświetlaczy. Jednakże lokalizacje na wsi, bez jasnego światła na północy, oferują wspaniały widok na zorzę polarną.

Astronomy Ireland zapewnia usługę ostrzegania o zorzy polarnej, która pozwala przewidywać i informować opinię publiczną o potencjalnych obserwacjach. Alerty zawierają informacje o spodziewanej aktywności na niebie, w tym o zorzy polarnej. Zorza polarna może pojawić się o każdej porze nocy i trwać od kilku godzin do całej nocy.

Zachmurzenie może zasłaniać widok świateł, dlatego czyste niebo jest idealne do oglądania tego spektakularnego pokazu. Na szczęście następne kilka lat uważa się za sprzyjające obserwowaniu zorzy polarnej, ponieważ oczekuje się, że słońce osiągnie swoją szczytową aktywność w 2025 roku.

Źródła: magazyn Astronomy Ireland