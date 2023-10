Rekordowo niski poziom lodu morskiego na Antarktydzie, grożący globalnymi konsekwencjami

By

Według Australian Broadcasting Corporation (ABC) w ciągu ostatnich ośmiu lat Antarktyda czterokrotnie doświadczyła rekordowo niskiego pokrycia lodem morskim. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w obecnym sezonie zimowym lód nie odbudowuje się, pozostawiając duże obszary wybrzeża Antarktyki wolne od lodu. Jak stwierdził oceanograf fizyczny Edward Doddridge, który opisuje je jako „zdarzenie pięciu sigma”, którego prawdopodobieństwo wystąpienia w przybliżeniu raz na 7.5 miliona lat jest bardzo mało prawdopodobne, aby to bezprecedensowe zjawisko wystąpiło w sposób naturalny.

Naukowcy przypisują spadek poziomu lodu cieplejszym wodom oceanicznym i wzorcom pogodowym o wyższej energii, które przyspieszają proces topnienia na Antarktydzie. To zmniejszenie pokrywy lodowej ma znaczące implikacje dla „albedo” Ziemi, czyli ilości światła odbijanego przez powierzchnię planety, a nie pochłanianego. Wyższe albedo spowodowane większą ilością lodu spowalnia ocieplające działanie słońca. Jednak w miarę zmniejszania się poziomu lodu planeta zaczyna pochłaniać więcej ciepła, co prowadzi do zwiększonego globalnego ocieplenia.

Konsekwencje znacznie cieplejszego środowiska byłyby głębokie i dalekosiężne. Miałoby to wpływ na zdrowie ludzkie, globalne źródła żywności, rolnictwo i niezbędne ekosystemy, takie jak lasy deszczowe. Szybkie i rozległe globalne ocieplenie wynikające z topnienia lodu polarnego może mieć niszczycielskie skutki dla planety.

Niezwykle istotne jest zajęcie się problemem zmniejszania się pokrywy lodowej na Antarktydzie i podjęcie natychmiastowych działań w celu złagodzenia skutków globalnego ocieplenia. Obejmuje to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i wdrożenie strategii mających na celu ochronę i przywrócenie pokrywy lodowej. Wyniki tych badań stanowią sygnał alarmowy wskazujący na pilną potrzebę globalnej współpracy i proaktywnych środków przeciwdziałających zmianom klimatycznym.

Definicje:

– Albedo: Albedo odnosi się do ilości światła odbitego od powierzchni Ziemi.

– Lód morski: Lód morski to zamarznięta woda morska, która tworzy się i unosi na powierzchni oceanu.

Źródła:

– Australijska Korporacja Nadawcza (ABC)