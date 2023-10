Naukowcy odkryli tajemnicze obiekty wielkości Jowisza w Mgławicy Oriona

Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dokonali przełomowego odkrycia przy użyciu należącego do NASA Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Odkryli obiekty wielkości Jowisza unoszące się swobodnie w Mgławicy Oriona, co podważa naszą wiedzę na temat powstawania gwiazd i planet. Obiekty te, znane jako JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects), nie są gwiazdami ani planetami, ale raczej czymś zupełnie nowym.

Odkrycie JuMBO w Mgławicy Oriona zrodziło pytania dotyczące wcześniejszych przekonań. Naukowcy sądzili, że mgławice, czyli ogromne obłoki gazu i pyłu, w których rodzą się gwiazdy, nie są w stanie samodzielnie generować obiektów wielkości planety. Jednak to nowe odkrycie sugeruje coś innego.

Jeszcze bardziej zagadkowe jest to, że JuMBO tworzą się w parach, a nie indywidualnie. Zjawisko to jest sprzeczne z naszym obecnym rozumieniem powstawania planet i gwiazd. Samuel Pearson, naukowiec z ESA zaangażowany w badania, skomentował: „Coś jest nie tak w naszym rozumieniu powstawania planet, powstawania gwiazd – lub obu. Nie powinny istnieć.”

JuMBO nie są na tyle duże, aby można je było sklasyfikować jako gwiazdy, a ponieważ nie krążą wokół gwiazd, nie pasują też do definicji planety. Profesor Mark McCaughrean, starszy doradca w ESA, użył analogii do zwierzęcia o masie chihuahua, które nie jest chihuahua, ale kotem, podkreślając trudności w klasyfikacji tych obiektów.

Chociaż JuMBO mogą wydawać się podobne do planet, różnią się one w znaczący sposób. Mają około miliona lat, co czyni je stosunkowo młodymi w porównaniu z innymi ciałami niebieskimi. W przeciwieństwie do planet, JuMBO szybko się wychładzają i zamarzają, ponieważ brakuje im źródła energii do utrzymania stałej temperatury. Ponadto składają się głównie z gazu, co czyni je niegościnnymi dla życia.

Naukowcy zaproponowali kilka hipotez wyjaśniających pochodzenie JuMBO. Jedna z teorii sugeruje, że mogły powstać w mniej zaludnionych obszarach mgławicy, gdzie nie mogły rozwinąć się właściwe gwiazdy. Inna hipoteza głosi, że początkowo miały one krążyć wokół gwiazd jako planety, ale następnie zostały wyrzucone z nieznanych powodów. Obecnie preferowane jest to drugie wyjaśnienie, chociaż mechanizm jednoczesnego wyrzucania par obiektów pozostaje tajemnicą.

Odkrycie JuMBO w Mgławicy Oriona zadziwiło astronomów, a niektórzy nazywają je bezprecedensowym. Możliwość obserwacji obiektów wielkości Jowisza parami stanowi wyzwanie dla istniejących modeli naukowych. Możliwe, że dotychczasowe teleskopy nie były wystarczająco mocne, aby je wykryć aż do teraz.

Mgławica Oriona od dawna jest przedmiotem zainteresowań naukowych. Znajduje się 1,350 lat świetlnych od Ziemi i oferuje wgląd w powstawanie i wczesną ewolucję gwiazd i innych ciał niebieskich. Jej widoczność gołym okiem w postaci mglistego znaku na dnie konstelacji Oriona od wieków urzeka astronomów i obserwatorów gwiazd.

