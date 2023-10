Lądownik InSight NASA wykrył największe trzęsienie, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na Marsie

4 maja 2022 roku lądownik InSight NASA dokonał przełomowego odkrycia na Marsie. Wykrył trzęsienie o magnitudzie 4.7 w skali Richtera z odległości 2,000 kilometrów. To wydarzenie, znane jako S1222a, było największym trzęsieniem ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na Czerwonej Planecie, a także na każdej innej planecie poza Ziemią.

Choć wielkość 4.7 mag może nie być znacząca jak na ziemskie standardy, to i tak było to imponujące osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że na Marsie nie ma kolidujących płyt tektonicznych. Naukowcy początkowo wierzyli, że trzęsienie było spowodowane uderzeniem meteorytu, ponieważ wykazywało cechy podobne do mniejszych trzęsień Marsa wywołanych uderzeniami meteorytu. Jednak brak jakichkolwiek świeżych kraterów lub oznak uderzenia skłonił ich do zbadania alternatywnych wyjaśnień.

Po przeanalizowaniu danych z różnych satelitów dostarczonych przez NASA, Europejską Agencję Kosmiczną, Agencję Kosmiczną Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indyjską Organizację Badań Kosmicznych i Chińską Narodową Agencję Kosmiczną naukowcy zaproponowali nową teorię. Postawili hipotezę, że trzęsienie było wynikiem sił tektonicznych działających na jednoczęściową skorupę Marsa.

W przeciwieństwie do Ziemi, która ma wiele płyt tektonicznych, skorupa Marsa stanowi pojedynczą całość. Niemniej jednak podlega wewnętrznym siłom geologicznym, w tym ochłodzeniu i kurczeniu się, co może powodować naprężenia w skorupie planety. Uwolnienie tego naprężenia prawdopodobnie wywołało aktywność sejsmiczną obserwowaną podczas trzęsienia S1222a.

Chociaż dokładne przyczyny występowania tych naprężeń pozostają nieznane, odkrycie S1222a znacznie pogłębiło naszą wiedzę na temat aktywności sejsmicznej Marsa. Constantinos Charalambous, współautor badania, wyraził optymizm co do dalszego odkrywania procesów tektonicznych Marsa.

Ponieważ NASA realizuje swój cel, jakim jest wysłanie ludzi na Marsa, zrozumienie lokalizacji, w których występują te naprężenia, będzie miało kluczowe znaczenie w określeniu odpowiednich lokalizacji dla potencjalnych przyszłych baz. Lądownik InSight, który wylądował na Marsie w 2018 roku, odegrał kluczową rolę w gromadzeniu danych o skorupie, płaszczu i jądrze Marsa. Przed wyczerpaniem się zasilania misja InSight zarejestrowała około 1,300 trzęsień ziemi, w tym znaczące wydarzenie S1222a.

Wykrycie tego bezprecedensowego trzęsienia potwierdza trafność przewidywań dokonanych przez zespół InSight przed misją. Dostarcza bezcennych informacji na temat aktywności sejsmicznej i procesów tektonicznych na Marsie, przybliżając naukowców o krok do zrozumienia tej fascynującej planety.

