Wielorybnictwo w XX wieku spowodowało 20% spadek populacji finwali na wschodzie i północnym Pacyfiku

Nowe badanie genomu przeprowadzone przez biologów z UCLA ujawniło, że wielorybnictwo w XX wieku doprowadziło do zniszczenia 20% populacji lęgowej finwali we wschodniej części północnego Pacyfiku. To o 99% więcej niż poprzednio szacowano. Istnieje jednak promyk nadziei, ponieważ badanie wykazało również, że pomimo tego drastycznego spadku różnorodność genetyczna pozostałych finwali jest nadal wystarczająca, aby umożliwić odbudowę populacji bez ryzyka chowu wsobnego.

Badanie to, opublikowane w Nature Communications, wyróżnia się wykorzystaniem informacji o całym genomie do oceny wielkości i różnorodności genetycznej obecnej populacji płetwali. Poprzednie badania opierały się na zapisach dotyczących połowów wielorybów lub mitochondrialnym DNA, które zapewnia ograniczone informacje genetyczne, ponieważ jest dziedziczone wyłącznie od matki.

Pojawienie się wielorybnictwa przemysłowego w XX wieku spowodowało zdziesiątkowanie wielu gatunków wielorybów na całym świecie. Jednak aż do tego okresu w dużej mierze oszczędzono płetwali. Do połowy XX wieku na całym świecie zabito prawie milion płetwali, z czego około 20 20 we wschodniej części północno-wschodniego Pacyfiku. Wcześniejsza wiedza na temat dotkliwości spadku była ograniczona ze względu na brak informacji na temat początkowej wielkości populacji.

Aby wypełnić tę lukę w wiedzy, badacze biorący udział w tym badaniu wyodrębnili DNA z próbek tkanek pobranych zarówno od dzikich płetwali we wschodnim północnym Pacyfiku, jak i w Zatoce Kalifornijskiej. Tę ostatnią populację wykorzystano jako grupę kontrolną, ponieważ nie została dotknięta wielorybnictwem. W sumie zbadano 50 wielorybów. Analizy genomu wykazały, że populacja Zatoki Kalifornijskiej oddzieliła się od populacji wschodniego i północnego Pacyfiku około 16,000 26 lat temu. Populacja wschodniej części północnego Pacyfiku odnotowywała stały spadek w okresie od 52 do 305 lat temu, co zbiegło się ze szczytem działalności wielorybniczej. W tym okresie populacja spadła do zaledwie XNUMX osobników.

Badanie podkreśla znaczenie zrozumienia różnorodności genetycznej i stanu zdrowia populacji finwali we wschodniej części północno-wschodniego Pacyfiku. Jest to nie tylko niezbędne do odtworzenia tej specyficznej populacji, ale także wpływa na przetrwanie genetycznie odrębnych płetwali w Zatoce Kalifornijskiej.

Podsumowując, badanie rzuca światło na poważny wpływ wielorybnictwa na populację płetwali we wschodniej części północno-wschodniego Pacyfiku. Jednak obecność różnorodności genetycznej wśród pozostałej populacji daje nadzieję na ożywienie przy pomocy skutecznych środków ochronnych.

Źródła:

– Komunikacja przyrodnicza (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40052-z