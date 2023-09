Brak czarnych brytyjskich naukowców: rozwiązanie problemu rasizmu instytucjonalnego w nauce

Oficjalnie w Wielkiej Brytanii nie ma czarnych profesorów chemii ani fizyki, co prowadzi wielu naukowców do twierdzenia, że ​​brytyjska nauka jest instytucjonalnie rasistowska. Towarzystwo Królewskie, najstarsza akademia naukowa na świecie, chce to zmienić za pomocą nowego programu finansowania mającego na celu wspieranie czarnoskórych doktorantów w kontynuowaniu kariery naukowej i ostatecznie zostaniu profesorem. Program zapewni co roku do 690,000 XNUMX funtów dofinansowania pięciu stypendystom.

Światło na tę kwestię rzucają dr Mark Richards, badacz fizyki i wykładowca w Imperial College w Londynie oraz profesor Robert Mokaya, ekspert w dziedzinie chemii materiałów na Uniwersytecie w Nottingham. Choć Mokaya jest profesorem chemii od 2008 roku, według statystyk zebranych przez Agencję Statystyki Szkolnictwa Wyższego (HESA) oficjalnie nie istnieje. HESA zaokrągla liczby do najbliższej piątki, więc Mokaya jest zaokrąglana w dół do zera. Choć przyznaje, że w Wielkiej Brytanii mogą być inni profesorowie czarnej chemii, nie miał jeszcze okazji ich poznać. Zarówno Mokaya, jak i Richards potwierdzają, że nie ma też czarnych profesorów fizyki.

Na kierunku chemia ma łącznie 520 profesorów, a na fizyce – 825. Nieco lepsza sytuacja jest w naukach biologicznych, gdzie jest pięciu czarnych profesorów na 1,345, oraz w inżynierii, gdzie jest około 20 czarnych profesorów na 1,730. Ogólnie rzecz biorąc, spośród wszystkich nauk ścisłych jest tylko 70 czarnych profesorów, co stanowi zaledwie 0.6% ogółu. Tylko 10 spośród tych profesorów to kobiety. Dla porównania, według najnowszego spisu ludności Czarni stanowią 4.2% populacji Anglii i Walii.

Istnieje wiele czynników przyczyniających się do niedostatecznej reprezentacji czarnych naukowców. Richards uważa, że ​​brak świadomości dostępnych możliwości i brak wsparcia stanowią główne bariery dla grup marginalizowanych. Bez sieci kontaktów i wsparcia staje się to zniechęcające dla utalentowanych osób. Statystyki wyraźnie pokazują, że odsetek Czarnych w nauce maleje na każdym szczeblu drabiny akademickiej, od egzaminów GCSE po stanowisko profesora.

Richards, którego zainteresowania nauką sięgają dzieciństwa, podkreśla znaczenie ciekawości i wsparcia w rozwijaniu aspiracji naukowych. Dorastając w domu samotnie wychowującym dzieci, pamięta, jak jego dociekliwy umysł skłonił go do zbadania wewnętrznego działania gniazdka elektrycznego, gdy był małym dzieckiem. Choć początkowo nazywany „złym dzieckiem”, Richards wyjaśnia, że ​​ciekawość i chęć zrozumienia, jak wszystko działa, podsyciły jego pasję do nauki.

Brak reprezentacji Czarnych w nauce to złożony problem, który wymaga wieloaspektowego podejścia w celu zlikwidowania instytucjonalnego rasizmu i promowania inkluzywności. Program finansowania Towarzystwa Królewskiego to tylko jeden krok w stronę wyeliminowania tych dysproporcji i zapewnienia czarnoskórym naukowcom w Wielkiej Brytanii uznania i możliwości, na jakie zasługują.

