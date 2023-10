Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ujawnia oszałamiający obraz obszaru gwiazdotwórczego

By

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) wykonał oszałamiające zdjęcie NGC 346, obszaru gwiazdotwórczego w Małym Obłoku Magellana. Dzięki swoim potężnym instrumentom, które widzą daleko w podczerwieni, JWST jest w stanie prowadzić obserwacje przez pył i gaz, dostarczając cennych danych na temat powstawania gwiazd.

NGC 346, znajdująca się w galaktyce satelitarnej zwanej Małym Obłokiem Magellana, uważana jest za największy żłobek gwiazdowy w tym regionie. W przeciwieństwie do naszej Drogi Mlecznej, Mały Obłok Magellana jest bardziej prymitywny i brakuje mu ciężkich pierwiastków niezbędnych do formowania się planet. To czyni ją interesującym celem dla astronomów, ponieważ może dostarczyć wglądu w okres znany jako „kosmiczne południe”, kiedy miliardy lat temu formowanie się gwiazd osiągnęło szczyt.

Obraz zarejestrowany przez instrument średniej podczerwieni (MIRI) JWST pokazuje niebieskie smugi, które są krzemianami i dużymi cząsteczkami w kształcie pierścienia, zwanymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Czerwona poświata na zdjęciu przedstawia pył podgrzewany przez najgorętsze gwiazdy w NGC 346. Dodatkowo najjaśniejsze części zdjęcia wskazują gęste plamy protogwiazd otoczone pierwotnym pyłem.

Astronomowie byli zaskoczeni odkryciem wyższego niż oczekiwano stężenia pyłu w NGC 346 i zamierzają wykorzystać dane z instrumentu NIRCAM MIRI i JWST do dalszego badania warunków w Małym Obłoku Magellana. Badania te mogą potencjalnie potwierdzić lub podważyć aktualne teorie na temat „kosmicznego południa” i powstawania gwiazd w galaktykach o niższym poziomie ciężkich pierwiastków.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został wystrzelony w 2021 roku, po dwóch dekadach projektowania i budowy. Jego pomyślne wdrożenie przekroczyło oczekiwania, a NASA szacuje obecnie, że JWST będzie mógł działać przez 20 lat zamiast początkowo planowanych 10 lat. Wydłużona żywotność oznacza, że ​​możemy spodziewać się wielu kolejnych lat przełomowych obserwacji i odkryć dokonanych za pomocą tego niezwykłego teleskopu kosmicznego.

Źródła: NASA