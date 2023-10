Astronomowie obserwują jasny rozbłysk promieniowania gamma za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

By

Zespół astronomów wykorzystał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba do wykrycia jasnego rozbłysku gamma, dostarczając cennych informacji na temat następstw kilonowej powstałej w wyniku połączenia gwiazd neutronowych. Eksplozja, znana jako GRB 230307A, miała miejsce 7 marca i była drugim najjaśniejszym rozbłyskiem gamma, jaki kiedykolwiek zaobserwowano.

Rozbłyski gamma to intensywna emisja najbardziej energetycznej formy światła, a ten konkretny rozbłysk był ponad milion razy jaśniejszy niż cała Galaktyka Drogi Mlecznej razem wzięta. Eksplozja była prawdopodobnie wynikiem połączenia dwóch gwiazd neutronowych w galaktyce oddalonej o około miliard lat świetlnych.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wraz z innymi obserwatoriami, w tym należącym do NASA Kosmicznym Teleskopem Promieniowania Gamma Fermi, Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta i satelitą Transiting Exoplanet Survey, zaobserwowały rozbłysk i powiązały go z połączeniem się gwiazd neutronowych. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba również wykrył obecność telluru, rzadkiego metaloidu, w następstwie eksplozji. Oczekuje się, że będą obecne również inne pierwiastki w układzie okresowym zbliżone do telluru, takie jak jod, który jest niezbędny do życia na Ziemi.

Wykrywanie tych rzadkich pierwiastków i badanie kilonowych pomaga astronomom lepiej zrozumieć pochodzenie ciężkich pierwiastków we wszechświecie. Uważa się, że fuzje gwiazd neutronowych to niebiańskie fabryki odpowiedzialne za powstawanie pierwiastków cięższych od żelaza. Jednak takie zdarzenia są trudne do zaobserwowania ze względu na ich rzadkość.

W przyszłości astronomowie mają nadzieję odkryć więcej kilonowych za pomocą czułych teleskopów, takich jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i nadchodzący Rzymski Teleskop Kosmiczny Nancy Grace. Zapewni to dalszy wgląd w powstawanie i uwalnianie ciężkich pierwiastków podczas tych rzadkich kosmicznych eksplozji. Badając eksplozje gwiazd, naukowcy mogą lepiej zrozumieć procesy, które doprowadziły do ​​powstania pierwiastków niezbędnych do powstania życia na Ziemi.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest rozbłysk gamma?

Rozbłysk gamma to krótka emisja najbardziej energetycznej formy światła. Jest to jedna z najpotężniejszych eksplozji we wszechświecie.

Co to jest kilonowa?

Kilonowa to zdarzenie wybuchowe, które ma miejsce, gdy gwiazda neutronowa łączy się z inną gwiazdą neutronową lub czarną dziurą. Wytwarza przypływ energii i uwalnia rzadkie pierwiastki.

Dlaczego warto badać fuzje gwiazd neutronowych?

Uważa się, że fuzje gwiazd neutronowych są odpowiedzialne za powstawanie we wszechświecie ciężkich pierwiastków, takich jak złoto i platyna. Badanie tych zdarzeń pomaga naukowcom zrozumieć pochodzenie tych pierwiastków i sposób ich rozmieszczenia w kosmosie.

Czym jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba?

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to obserwatorium kosmiczne, które zostało wystrzelone w 2021 roku. Jego zadaniem jest badanie Wszechświata w podczerwonej części widma elektromagnetycznego, umożliwiając astronomom obserwację odległych obiektów i zjawisk z niespotykaną dotąd wyrazistością.