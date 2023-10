Strumień odrzutowy Jowisza odkryty przez Kosmiczny Teleskop Webba

Kosmiczny Teleskop Webba dokonał niezwykłego odkrycia na Jowiszu, największej planecie naszego Układu Słonecznego. W lipcu 2022 roku Webb wykrył intensywny strumień odrzutowy strzelający w poprzek równika Jowisza. Dżet leci z prędkością około 320 mil na godzinę (515 kilometrów na godzinę) i znajduje się na wysokości około 25 mil (40 km) w dolnej stratosferze Jowisza.

Przed tym odkryciem astronomowie byli świadomi istnienia dżetów ze wschodu na zachód w atmosferze Jowisza. Jednakże analiza nowo odkrytego, szybko poruszającego się dżetu sugeruje, że wewnętrzna dynamika Jowisza może być bardziej dynamiczna, niż wcześniej sądzono. Badania dotyczące dżetu opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy.

Kosmiczny Teleskop Webba, wystrzelony w grudniu 2021 r., prowadzi obserwacje naukowe od lipca 2022 r. Uzyskał żywe i wnikliwe obrazy kosmosu, w tym obrazy luminescencyjnych zórz polarnych na biegunach Jowisza oraz pierścieni otaczających Urana i Saturna.

Najnowsze zdjęcia strumienia odrzutowego Jowisza wykonano za pomocą kamery bliskiej podczerwieni Webba. Zdjęcia te ujawniły, że ruch dżetu zakłócał część atmosfery Jowisza. Dżet śledzono na podstawie widocznych na zdjęciu uskoków wiatru, które wskazywały zmiany prędkości wiatru na różnych wysokościach i odległościach w atmosferze planety.

Odkrycie strumienia w pobliżu tropopauzy Jowisza, obszaru na skraju troposfery, sugeruje, że cyrkulacja atmosferyczna planety wokół równika jest bardziej podobna do cyrkulacji Saturna, niż wcześniej sądzono.

Choć Webb może obserwować Jowisza jedynie z daleka, nadchodzące misje, takie jak należąca do ESA Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) i należąca do NASA Europa Clipper, pozwolą bliżej przyjrzeć się gazowemu olbrzymowi i jego księżycom. Misje te będą badać satelity Jowisza, w tym Kallisto, Europę i Ganimedes, które uważa się za satelity oceaniczne, które mogą potencjalnie wspierać życie pozaziemskie.

Jednak minie kilka lat, zanim misje te dotrą do układu Jowisza. Oczekuje się, że Europa Clipper dotrze do Jowisza w 2030 r., a JUICE ma dotrzeć do Jowisza w 2031 r. W międzyczasie możemy podziwiać niesamowite zdjęcia uchwycone z dużej odległości kamerą bliskiej podczerwieni należącą do teleskopu Webba.

Źródło: Astronomia Przyrodnicza