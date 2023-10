Nowe badanie ujawnia zdumiewający, szybki strumień odrzutowy na Jowiszu

By

Naukowcy korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i Kosmicznego Teleskopu Hubble'a dokonali przełomowego odkrycia na olbrzymiej planecie Jowisz. Niedawne badania opublikowane w czasopiśmie Nature Astronomy donoszą o identyfikacji szybkiego strumienia strumieniowego w dolnej stratosferze Jowisza. Ten strumień odrzutowy, położony w pobliżu równika, rozciąga się na ponad 3,000 mil i osiąga prędkość wiatru niewiarygodną 320 mil na godzinę. Dla porównania, wiatry te są dwa razy szybsze niż te, które występują podczas huraganu kategorii 5 na Ziemi.

Odkrycie tego szybkiego strumienia odrzutowego wprawiło badaczy w zachwyt. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, wcześniej uważany za zamglony i niewyraźny, zapewnił niespotykaną dotąd klarowność, umożliwiając naukowcom śledzenie wyraźnych cech tego burzliwego zjawiska atmosferycznego w miarę szybkiej rotacji Jowisza.

Jowisz, kolosalny sąsiad Ziemi, charakteryzuje się warstwową atmosferą podobną do naszej planety, chociaż jej skład i warunki pogodowe znacznie się od siebie różnią. Poprzednie misje i obserwacje miały na celu rozszyfrowanie złożonej dynamiki atmosfery Jowisza, w tym słynnej Wielkiej Czerwonej Plamy i chmur wypełnionych amoniakiem.

Tym, co wyróżnia Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, jest jego zdolność do badania położonych wyżej warstw atmosfery Jowisza, położonych od 15 do 30 mil nad zachmurzeniem planety. Ta wyjątkowa perspektywa odsłoniła nieuchwytne szczegóły i zapewniła nowy wgląd w pierścienie, satelity i atmosferę gazowego giganta.

Odkrycie szybkiego strumienia odrzutowego było możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Podczas gdy pierwsza skupiała się na mniejszych cechach chmur, druga zagłębiała się w systemy burz równikowych. Łącząc swoje obserwacje, naukowcy uzyskali wszechstronną wiedzę na temat złożonej dynamiki atmosfery Jowisza i trójwymiarowej struktury chmur burzowych.

Porównanie tych dwóch głównych teleskopów kosmicznych pomaga również w zrozumieniu, w jaki sposób prędkość wiatru na Jowiszu zmienia się wraz z wysokością i generuje uskoki wiatru. Naukowcy biorący udział w badaniu przewidują, że siła tego nowo odkrytego strumienia strumieniowego może znacznie się zmieniać w ciągu najbliższych kilku lat, co potencjalnie zapewni dodatkowy wgląd w oscylacyjny wzór stratosferyczny Jowisza.

To przełomowe odkrycie stanowi kamień milowy w naszym rozumieniu dynamiki atmosfery Jowisza i podkreśla niesamowite możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba w odkrywaniu tajemnic budzących podziw ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego.

