Nowe spojrzenie na Marsa: odkrywanie tajemnic wnętrza Czerwonej Planety

Doniosłe odkrycie fal sejsmicznych powstałych w wyniku uderzenia meteorytu w Marsa dało naukowcom świeże spojrzenie na zagadkowe wewnętrzne funkcjonowanie Czerwonej Planety. Lądownik InSight NASA zebrał dane, które doprowadziły do ​​istotnej ponownej oceny wewnętrznej struktury Marsa. Te przełomowe informacje sejsmiczne odsłoniły nieznaną wcześniej warstwę stopionej skały otaczającą zwarty i gęsty rdzeń z ciekłego metalu.

Dane sejsmiczne ujawniają ukrytą krainę stopionej skały otaczającej rdzeń Marsa. Przed tym odkryciem naukowcy zaobserwowali jedynie fale sejsmiczne, które odbijały się od górnej części rdzenia, nigdy go nie przenikając. Zachowanie tych fal wskazywało na obecność warstwy stopionego krzemianu o grubości około 90 km, położonej na dnie płaszcza – skalistej warstwy leżącej pomiędzy najbardziej zewnętrzną skorupą Marsa a jego jądrem. To niesamowite odkrycie sugeruje, że Mars, w przeciwieństwie do Ziemi, posiada stopioną warstwę otaczającą swoje jądro.

Co więcej, naukowcy ponownie obliczyli rozmiar jądra Marsa i odkryli, że jest ono o około 30% mniejsze niż wcześniej szacowano. Rdzeń o średnicy około 2,080 km składa się głównie z żelaza i niklu, a także lżejszych pierwiastków, takich jak siarka, tlen, węgiel i wodór. Jednakże udział tych lżejszych pierwiastków w składzie rdzenia jest niższy niż poprzednio szacowano i wynosi jedynie 9–15% wagowych.

Uderzenie meteorytu, które spowodowało ten przełom sejsmiczny, miało miejsce 18 września 2021 r. w wyżynnym regionie Marsa, znanym jako Tempe Terra. Pomimo lokalizacji uderzenia po przeciwnej stronie Marsa niż pozycja InSight w Elysium Planitia, spowodowało ono trzęsienie o sile 4.2 w skali Richtera i pozostawiło za kraterem o szerokości około 425 stóp. To wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla transmisji fal sejsmicznych przez głębokie wnętrze planety, umożliwiając naukowcom uzyskanie niezrównanego wglądu w rdzeń Marsa.

Misja InSight, choć NASA wycofana w 2022 r. po czterech latach operacji, nadal pozostawia trwałe dziedzictwo. Cenne dane sejsmiczne dostarczyły ogromnej wiedzy na temat złożonych i wieloaspektowych procesów kształtujących Marsa. Bieżąca analiza tych danych obiecuje pogłębić naszą wiedzę na temat intrygującego wnętrza Czerwonej Planety.

FAQ:

P: Co ujawniły fale sejsmiczne powstałe w wyniku uderzenia meteorytu w Marsa?

O: Te fale sejsmiczne odsłoniły nieznaną warstwę stopionej skały otaczającej zwarte i gęste ciekłe metaliczne jądro Marsa.

P: Jak naukowcy obliczyli rozmiar jądra Marsa?

O: Naukowcy ponownie obliczyli rozmiar jądra Marsa i odkryli, że jest ono o około 30% mniejsze niż poprzednie szacunki, a jego średnica wynosi około 2,080 km.

P: Jaki jest skład jądra Marsa?

O: Jądro Marsa składa się głównie z żelaza i niklu, a także lżejszych pierwiastków, takich jak siarka, tlen, węgiel i wodór.

P: Jak długo trwała misja InSight?

Odp.: Misja InSight działała przez cztery lata, zanim NASA wycofała ją w 2022 r.

P: W jakim regionie Marsa miało miejsce uderzenie meteorytu?

O: Uderzenie meteorytu miało miejsce w wyżynnym regionie Marsa, znanym jako Tempe Terra.

P: W jaki sposób uderzenie meteorytu spowodowało transmisję fal sejsmicznych przez wnętrze Marsa?

O: Uderzenie spowodowało trzęsienie o sile 4.2 w skali Richtera i pozostawiło krater, który umożliwił falom sejsmicznym penetrację głębokiego wnętrza Marsa, łącznie z jego rdzeniem.