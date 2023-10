Powstanie i upadek bioregionu Malvinoxhosan w Republice Południowej Afryki

Niedawne badanie zatytułowane „The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole”, opublikowane w Earth-Science Reviews, bada wymieranie zwierząt morskich we wczesnym okresie Okres środkowego dewonu. Okres ten charakteryzował się cieplejszym klimatem i wyższym poziomem mórz, a duży ląd zwany Gondwaną znajdował się w pobliżu bieguna południowego.

Naukowcy pod kierownictwem dr Camerona Penn-Clarke'a zebrali i przeanalizowali znaczną ilość danych dotyczących skamieniałości, aby zrozumieć pochodzenie i zanik fauny i flory Malvinoxhosan, grupy zwierząt morskich, które rozwijały się w chłodniejszych wodach i obejmowały różne rodzaje skorupiaków. Dzięki zaawansowanym technikom analizy danych zidentyfikowali odrębne warstwy starożytnych skał, z których każda wykazała spadek liczby gatunków zwierząt morskich z biegiem czasu.

Badanie wykazało, że spadek liczebności fauny i flory Malvinoxhosan był skorelowany ze zmianami poziomu mórz i klimatu. Wraz z ociepleniem klimatu wyspecjalizowane, zimnowodne zwierzęta morskie Malvinoxhosan zniknęły i zostały zastąpione gatunkami bardziej uniwersalnymi, przystosowanymi do cieplejszych wód. Zmieniający się poziom mórz zakłócił naturalne bariery oceaniczne, umożliwiając napływ cieplejszych wód z regionów położonych bliżej równika, co doprowadziło do kolonizacji gatunków cieplejszych.

Wymieranie fauny i flory Malvinoxhosan spowodowało załamanie się ekosystemów polarnych, z których nigdy nie odbudowano różnorodności biologicznej. Badania sugerują, że głównymi czynnikami stojącymi za tym wymieraniem były połączone skutki zmian poziomu morza i temperatury. Nadal nie jest pewne, czy to wydarzenie wymierania jest skorelowane z innymi wydarzeniami w okresie wczesnego środkowego dewonu, ponieważ brakuje wniosków o wieku.

Badanie podkreśla również wrażliwość środowisk i ekosystemów polarnych na zmiany poziomu morza i temperatury. Zrozumienie przeszłych wymierań może dostarczyć cennych informacji na temat obecnego kryzysu różnorodności biologicznej, przed którym stoimy obecnie.

Źródła:

– Recenzje Earth-Science (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595