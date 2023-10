Prototyp łazika księżycowego NASA pokonuje tor przeszkód na Księżycu

Prototyp łazika księżycowego NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), pomyślnie pokonał tor przeszkód symulujący nierówny teren powierzchni Księżyca. Łazik ma wystartować na południowy biegun Księżyca w listopadzie 2024 r. na pokładzie rakiety SpaceX Falcon Heavy.

Aby przetestować mobilność VIPER, inżynierowie z Glenn Research Center NASA w Cleveland stworzyli symulowane środowisko księżycowe z dużymi skałami, stromymi zboczami i głębokimi kraterami. Łazik wyląduje na Mons Mouton, górze w pobliżu południowego bieguna Księżyca, i podczas swojej około 100-dniowej misji otrzyma zadanie scharakteryzowania środowiska księżycowego na potrzeby przyszłego wyboru miejsca lądowania w ramach programu Artemis.

NASA udostępniła film z ostatnich testów mobilności łazika, pokazując jego zdolność do pokonywania potencjalnych wyzwań, jakie napotka na powierzchni Księżyca. Testy obejmowały manewrowanie po stromych zboczach, przemierzanie kraterów i poruszanie się po glebie przypominającej ruchome piaski. Pomyślne zakończenie tych testów wskazuje, że VIPER jest dobrze przygotowany do badania nierównego terenu Księżyca.

W ramach programu NASA Artemis, którego celem jest założenie stałej osady księżycowej, VIPER odegra kluczową rolę w identyfikacji lokalizacji, z których można będzie wydobywać wodę i inne zasoby w celu umożliwienia długotrwałych pobytów na Księżycu. Ponadto misja VIPER ma na celu odkrycie pochodzenia zamarzniętej wody i innych substancji lotnych na Księżycu, ich przechowywania przez miliardy lat oraz ich ucieczki z księżycowej gleby.

Inżynierowie z Johnson Space Center NASA w Houston przetestowali także ostatni instrument naukowy VIPER, wiertło lodowe Regolith do badania nowego terenu (TRIDENT). TRIDENT to obrotowa wiertarka udarowa, która będzie używana do wydobywania zwiercin gleby nawet do trzech stóp pod powierzchnią Księżyca. Instrument ten dostarczy cennych danych na temat wytrzymałości, zwartości i temperatury księżycowej gleby.

Pomyślne zakończenie testów mobilności VIPER i integracja jego ostatecznego instrumentu naukowego przybliżają NASA o jeden krok do odkrycia tajemnic południowego bieguna Księżyca i utorowania drogi dla przyszłych eksploracji Księżyca.

