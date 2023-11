Nowe badanie ujawnia, że ​​rozgwiazdy są największymi drapieżnikami raf koralowych

By

W niedawnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Global Change Biology naukowcy rzucili światło na niszczycielski wpływ rozgwiazdy z korony cierniowej na rafy koralowe. Te rozgwiazdy, znane ze swojego nienasyconego apetytu na koralowce, wyrastają na groźnych mięsożernych drapieżników, siejących spustoszenie w tych delikatnych ekosystemach.

Badanie podkreśla zdolność rozgwiazdy nie tylko do wytrzymywania fal upałów, które są śmiertelne dla koralowców, ale także do przemieniania się w drapieżniki, które je zjadają. To alarmujące odkrycie sugeruje, że ich tolerancja na cieplejsze wody może nasilić szkodliwy wpływ zmian klimatycznych na rafy koralowe.

Warto zauważyć, że pojedyncza dojrzała rozgwiazda korony cierniowej może pochłonąć zdumiewające 15 do 30 metrów kwadratowych koralowców dziennie, co czyni ją jedną z najbardziej niszczycielskich sił w ekosystemach raf koralowych. W rzeczywistości ich niszczycielski potencjał przewyższają jedynie cyklony i zjawiska blaknięcia koralowców.

Chociaż podejrzewa się, że do wybuchu rozgwiazd korony cierniowej przyczynia się utrata naturalnych drapieżników i gromadzenie się składników odżywczych w wodzie, badanie przedstawia dowody na to, że śmiertelność koralowców spowodowana bieleniem może w rzeczywistości sprzyjać wzrostowi populacji rozgwiazd.

Badania wykazały, że młode rozgwiazdy z korony cierniowej charakteryzują się niezwykłą tolerancją na ciepło, przewyższającą nawet ich dorosłe odpowiedniki. Sugeruje to, że nawet jeśli populacja dorosłych osobników zmniejszy się z powodu zmiany klimatu, młode osobniki roślinożerne będą cierpliwie czekać na odpowiedni moment, aby przemienić się w mięsożerne drapieżniki.

Co więcej, w badaniu wskazano pewne cechy, które zwiększają szanse rozgwiazdy na przeżycie w warunkach ocieplenia. Niewielki rozmiar pozwala im na obniżenie potrzeb fizjologicznych, a dostosowywalne preferencje żywieniowe umożliwiają spożywanie różnych źródeł pożywienia.

Wyniki tego badania podkreślają pilną potrzebę podjęcia działań na rzecz ochrony i zarządzania w celu złagodzenia wpływu rozgwiazdy korony cierniowej na rafy koralowe. Rozumiejąc dynamikę ekologiczną i odporność tych rozgwiazd, badacze mogą opracować ukierunkowane strategie mające na celu ochronę i zachowanie tych bezcennych ekosystemów dla przyszłych pokoleń.

Często Zadawane Pytania

P: Czym jest rozgwiazda korony cierniowej?

Rozgwiazda korona cierniowa (Acanthaster planci) to gatunek rozgwiazdy występujący w Wielkiej Rafie Koralowej i regionie Indo-Pacyfiku. Jest znany ze swojej zdolności do spożywania dużych ilości koralowców, co stanowi poważne zagrożenie dla raf koralowych.

P: W jaki sposób rozgwiazda z korony cierniowej wpływa na rafy koralowe?

Rozgwiazdy korony cierniowej to żarłoczne drapieżniki koralowe. Podczas epidemii intensywnie żerują na koralowcach kamiennych, pozostawiając na rafie rozległe połacie martwych szkieletów koralowców. To zniszczenie może mieć długotrwały wpływ na ekosystemy raf koralowych.

P: Jak rozgwiazda korony cierniowej przeżywa w warunkach ocieplenia?

Badanie wykazało, że młode rozgwiazdy korony cierniowej charakteryzują się dużą tolerancją na ciepło, co pozwala im przetrwać fale upałów, które są śmiertelne dla koralowców. Mogą cierpliwie czekać na odpowiedni moment, aby przemienić się w mięsożerne drapieżniki, nawet jeśli ich populacja dorosłych zmniejszy się z powodu zmiany klimatu.

P: W jaki sposób można złagodzić wpływ rozgwiazdy z korony cierniowej?

Wysiłki na rzecz ochrony i zarządzania mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia wpływu rozgwiazdy korony cierniowej. Zrozumienie ich dynamiki ekologicznej i odporności może pomóc w opracowaniu ukierunkowanych strategii ochrony raf koralowych przed tymi niszczycielskimi drapieżnikami.

