Znaczenie przechyłomierzy w monitorowaniu wulkanów

Tiltmetry od dziesięcioleci odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu wulkanów, zapewniając cenny wgląd w zachowanie wulkanów i ruch magmy. Chociaż w ostatnich latach metody satelitarne stały się bardziej popularne, pochylniomierze pozostają niezawodnym i niezbędnym narzędziem dla naukowców.

Wykorzystanie danych dotyczących nachylenia w monitorowaniu wulkanów sięga początków XX wieku, kiedy naukowcy zaczęli dostrzegać korelację między erupcjami wulkanów a zmianami topografii. Dr Thomas Jaggar, pionier wulkanolog, zaczął śledzić zmiany nachylenia wulkanów na Hawajach w 20 roku, używając specjalnie zaprojektowanych instrumentów.

Jeden ze znaczących postępów w technologii przechyłomierzy nastąpił w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy dr Jerry Eaton opracował przechyłomierz z rurką wodną. Instrument ten umożliwił precyzyjne pomiary nachylenia, umożliwiając naukowcom śledzenie ruchu szczytu Kīlauea podczas erupcji. Przechyłomierz z rurką wodną składa się z trzech połączonych ze sobą naczyń z wodą, które poruszają się w odpowiedzi na nachylenie podłoża. Mierząc głębokość wody w każdym doniczce, naukowcy mogą określić stopień nachylenia.

Ciągła rejestracja danych dotyczących pochylenia rury wodnej okazała się bezcenna, ponieważ zapewniła serię pomiarów w czasie, umożliwiając identyfikację cykli inflacji i deflacji pomiędzy erupcjami. Ten ciągły zapis nachylenia umożliwił naukowcom dokonanie odkryć, które nie byłyby możliwe, gdyby dane zbierano wyłącznie podczas erupcji.

W latach 1970. XX w. wprowadzono przechyłki elektroniczne, zapewniające jeszcze dokładniejsze pomiary. Przyrządy te są instalowane w chronionych odwiertach i mogą mierzyć przechylenie do ułamka mikroradiana na minutę.

Dane dotyczące nachylenia szczytu Kīlauea z ostatnich lat wykazały podobieństwa do danych z lat 1950. i 1970. XX wieku, co wskazuje, że zachowanie wulkanu nie zmieniło się znacząco od erupcji w 2018 roku. Ta ciągłość pozwala naukowcom wykorzystywać dane z przeszłości do tworzenia prognoz dotyczących przyszłego zachowania i testowania hipotez na temat systemu wodno-kanalizacyjnego wulkanu.

Niedawne obserwacje z tiltmetrów w pobliżu kaldery Kīlauea sugerują akumulację magmy w zbiorniku kaldery południowej, podobną do poprzednich wydarzeń z lat 2015 i 2021. Wiedza ta pomaga naukowcom zrozumieć bieżące procesy i może ujawnić nowe spostrzeżenia na temat przeszłego zachowania wulkanu.

Podsumowując, nachyleniamierze są niezbędnym narzędziem w monitorowaniu wulkanów, zapewniającym ciągłe pomiary nachylenia i przyczyniającym się do zrozumienia aktywności wulkanu. Długie i wierne nagranie nachylenia w Kīlauea w dalszym ciągu ułatwia nowe odkrycia i prognozy przyszłych erupcji.

Źródła:

– Obserwatorium Wulkanów Hawajskich Służb Geologicznych (USGS) Obserwatorium Wulkanów

– Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS)