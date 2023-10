Nowe spojrzenie na erupcje wulkanów i wzorce klimatyczne

Niedawne badanie opublikowane w czasopiśmie Geophysical Research Letters rzuciło światło na związek między erupcjami wulkanów a zakłóceniami w cyklach klimatycznych na skalę globalną. Wyniki badań ujawniają, że erupcje wulkanów w regionach tropikalnych w pobliżu równika mogą prowadzić do gwałtownych zmian w interakcjach ocean-atmosfera, w szczególności do południowej oscylacji El Niño (ENSO) i dipola na Oceanie Indyjskim (IOD).

IOD to wzorzec klimatyczny charakteryzujący się kontrastami temperatur we wschodniej i zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Dodatnie fazy IOD powodują znaczące zmiany temperatury, opadów i wzorców wiatru w sąsiednich regionach. I odwrotnie, ujemne fazy IOD odwracają te warunki. Badanie wykazało, że silne erupcje wulkanów w tropikach powodują ujemny IOD bezpośrednio po erupcji, po którym w następnym roku następuje faza dodatnia. Te anomalie IOD mogą utrzymywać się przez 7-8 lat, zanim powrócą do warunków sprzed erupcji.

Naukowcy zbadali także wpływ międzydekadalnej oscylacji Pacyfiku (IPO), kolejnego cyklu klimatycznego trwającego 20–30 lat. Odkryli, że faza IPO może dodatkowo wpłynąć na siłę reakcji IOD. Ujemna faza IPO intensyfikuje ujemny IOD, podczas gdy pozytywna faza IPO wzmacnia dodatni IOD.

Ponadto w badaniu zbadano związek między oscylacjami ENSO a erupcjami wulkanów. Zaobserwowano, że po dużych erupcjach tropikalnych w pierwszym roku następuje ocieplenie El Niño, po którym następuje zjawisko La Niña. Odpowiedź ENSO jest opóźniona w stosunku do reakcji IOD o 2 miesiące.

Głębokość termokliny, czyli nagłego gradientu temperatury w oceanach, również odgrywa rolę w reakcji klimatu na erupcje wulkanów. Pozytywne warunki IPO powodują płytszą termoklinę we wschodniej części Oceanu Indyjskiego, osłabiając gradient temperatury powierzchni morza i neutralizując IOD po erupcji. I odwrotnie, negatywne warunki IPO pogłębiają termoklinę, wzmacniając gradient temperatury powierzchni morza i przygotowując Ocean Indyjski na silniejsze negatywne zdarzenia IPO.

Te nowe spostrzeżenia na temat złożonych interakcji między erupcjami wulkanów a wzorcami klimatycznymi dostarczają cennych informacji dla regionów podatnych na aktywność wulkaniczną. Zrozumienie potencjalnego wpływu na klimat może pomóc w przeprowadzeniu oceny ryzyka i przygotowaniu się na ekstremalne zdarzenia klimatyczne. Podejmując proaktywne działania, społeczności i środowisko można lepiej chronić przed konsekwencjami erupcji wulkanów.

FAQ:

Co to jest oscylacja południowa El Niño (ENSO) i dipol na Oceanie Indyjskim (IOD)?

ENSO to interakcja klimatyczna ocean-atmosfera charakteryzująca się zmianami temperatury powierzchni morza na Oceanie Spokojnym. Prowadzi to do zmian klimatycznych i może powodować zjawiska El Niño i La Niña. IOD to wzorzec klimatyczny powiązany z kontrastami temperatur we wschodniej i zachodniej części Oceanu Indyjskiego, wpływający na temperaturę, opady i wzorce wiatru w sąsiednich regionach.

Jak długo mogą trwać zakłócenia we wzorcach klimatycznych po erupcji wulkanu?

Zakłócenia w wzorcach klimatycznych, w szczególności anomalie IOD, mogą utrzymywać się przez 7–8 lat po erupcji wulkanu, zanim powrócą do warunków sprzed erupcji.

Co to jest międzydekadalna oscylacja Pacyfiku (IPO)?

IPO to cykl klimatyczny trwający 20–30 lat i obejmujący większy obszar, obejmujący obie półkule. Wpływa na temperaturę tropikalnego Pacyfiku i regionów północnych podczas jego dodatniej i ujemnej fazy.

Jak erupcje wulkanów wpływają na globalne wymuszanie radiacyjne?

Erupcje wulkanów uwalniają aerozole do atmosfery, co może powodować efekt chłodzenia. To ochłodzenie może trwać miesiącami lub latami, wpływając na globalne wymuszenie radiacyjne, czyli równowagę pomiędzy przychodzącym i wychodzącym promieniowaniem słonecznym. Wymuszanie wzorców klimatycznych, takich jak IOD i ENSO, musi być wystarczająco silne, aby przeważyć wpływ obniżonych temperatur.

(Źródło: Listy z badań geofizycznych)