Prezydent Władimir Putin ogłosił w czwartek, że nowa rosyjska stacja orbitalna, której celem jest przyspieszenie eksploracji kosmosu poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), jest na dobrej drodze do uruchomienia do 2027 r. Pomimo niepowodzeń, jakie napotkała rosyjska misja księżycowa, pierwsza od 47 lat, Putin wyraził zobowiązanie do kontynuowania krajowego programu księżycowego.

Putin podkreślił potrzebę stworzenia kompleksowej stacji obejmującej więcej niż jeden segment. Stwierdził: „W miarę wyczerpywania się zasobów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej potrzebujemy oddania do użytku nie tylko jednego segmentu, ale całej stacji”. Prezydent podkreślił znaczenie terminowego rozwoju, aby zapobiec opóźnieniom w zakresie możliwości załogowych lotów kosmicznych.

Zdaniem Jurija Borysowa, szefa rosyjskiej agencji kosmicznej, utrzymanie zdolności Rosji w zakresie załogowych lotów kosmicznych po 2030 roku wymaga stworzenia rosyjskiej stacji orbitalnej. Borysow wyjaśnił: „Jeśli w 2024 roku nie rozpoczniemy zakrojonych na szeroką skalę prac nad stworzeniem rosyjskiej stacji orbitalnej, jest całkiem prawdopodobne, że stracimy nasze możliwości ze względu na lukę czasową. Mam na myśli to, że ISS już tam nie będzie, a rosyjska stacja nie będzie gotowa.”

Putin przyznał, że w sierpniu doszło do awarii technicznej, która doprowadziła do awaryjnego lądowania statku Łuna-25 na południowym biegunie Księżyca. Pomimo niepowodzenia zapewnił opinię publiczną, że program księżycowy będzie kontynuowany, stwierdzając: „Błędy są błędami. To wstyd dla nas wszystkich. To jest eksploracja kosmosu i każdy to rozumie. To doświadczenie, które możemy wykorzystać w przyszłości.”

Rozwój nowej rosyjskiej stacji orbitalnej ma na celu wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i technologii, zapewniając jej potencjał do sprostania przyszłym wyzwaniom. Chociaż pierwotny harmonogram przewidywał następny start na Księżyc w 2027 r., Borisow zasugerował możliwość przesunięcia go do 2026 r.

