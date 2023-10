Zaćmienie Słońca „Pierścień Ognia” urzeka miliony Ziemian

By

Miliony ludzi na całym świecie były zahipnotyzowane niedawnym zaćmieniem słońca w postaci „pierścienia ognia”. Jednakże, chociaż większość z nas obserwowała zaćmienie z Ziemi, potężny amerykański satelita pogodowy zapewnił inną perspektywę z kosmosu. Satelita GOES-East należący do Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) uchwycił dominujący cień zaćmienia Księżyca przelatujący nad planetą z wysokości 22,300 XNUMX km nad Ziemią.

Zaćmienia Słońca mają miejsce, gdy Księżyc przechodzi między Słońcem a Ziemią, rzucając cień na powierzchnię naszej planety. Niedawne zaćmienie było „obrączkowym zaćmieniem Słońca”, podczas którego Księżyc znajduje się dalej od Ziemi. To powoduje, że księżyc wydaje się mniejszy i nie zakrywa całkowicie słońca. Zamiast tego tworzy piękny efekt „pierścienia ognia”, pozostawiając widoczny cienki zarys naszej gwiazdy.

Ci, którzy nie znajdowali się na bezpośredniej drodze zaćmienia, nadal mogli być świadkami częściowego zaćmienia, używając zatwierdzonych okularów do obserwacji Słońca. Jednak kolejne całkowite zaćmienie słońca w USA i Ameryce Północnej będzie miało miejsce 8 kwietnia 2024 r. Do tego czasu kolejne zaćmienie obrączkowe nad USA nastąpi dopiero 21 czerwca 2039 r.

Zarówno całkowite, jak i obrączkowe zaćmienia Słońca to wydarzenia szczególne, które generują wiele astronomicznych emocji. Są to zdarzenia stosunkowo rzadkie, co sprawia, że ​​są bardzo oczekiwane. Kiedy więc nastąpi kolejne zaćmienie, upewnij się, że będziesz cieszyć się pokazem.

Źródła:

– Biuro Narodowej Służby Meteorologicznej w Tampa Bay

– NASA