Przygotuj się na rój meteorytów Orionidów

Astronomowie-amatorzy w Ontario z niecierpliwością czekają na szczyt roju meteorów Orionidów w najbliższy weekend. Z prędkością do 20 meteorów na godzinę, w tym jasnymi kulami ognia, będzie to spektakularne wydarzenie. Rój meteorów powstaje z ziaren pyłu komety Halleya i jest widoczny co roku w październiku i listopadzie. Jednak w tym roku oczekuje się, że osiągnie swój szczyt w godzinach nocnych z 21 na 22 października.

Aby dojrzeć rój meteorów, zaleca się rozpocząć poszukiwania około 10:30 w sobotę, gdy konstelacja Oriona przetrze wschodni horyzont. Księżyc może utrudniać widoczność, ale jeśli wolisz nie spać do późna, poczekanie do zachodu księżyca około 1:15 w niedzielę rano zapewni lepsze warunki oglądania.

Chociaż rój meteorytów Orionidów uważany jest za przeciętny, nadal zapewnia urzekające efekty wizualne. Gary Boyle, znany również jako astronom podwórkowy, sugeruje, że mogą istnieć jasne kule ognia, które mogą być całkiem spektakularne, nawet gdy księżyc jest na niebie.

Dla osób zainteresowanych robieniem zdjęć roju meteorów istotne jest znalezienie ciemnego miejsca z dala od świateł miast. Ustawienie lustrzanki cyfrowej na statywie ze zwalniaczem kablowym i użycie ekspozycji od 20 do 30 sekund zwiększy szansę na uchwycenie czegoś w polu widzenia.

Oprócz deszczu meteorów obserwatorzy gwiazd będą mieli także okazję zobaczyć planety Saturn, Jowisz i Wenus, a także zimową Drogę Mleczną. Korzystanie z aplikacji do obserwacji gwiazd na iPhone'a Sky Guide może pomóc w potwierdzeniu tego, co widzisz.

Jeśli lubisz chłodniejszą pogodę, deszcz meteorytów Geminidów to kolejne wydarzenie, na które warto czekać. Promieniując z gwiazdozbioru Bliźniąt, osiągnie szczyt wieczorem z 14 na 15 grudnia. Oczekuje się, że rój meteorów Geminidów będzie jeszcze lepszy niż Orionidów, a wolniejsze meteoryty mają większą szansę na wytworzenie jasnych kul ognia.

Więcej zasobów i informacji na temat astronomii można znaleźć na stronie internetowej Gary’ego Boyle’a: Wondersofastronomy.com. Boyle, mieszkaniec South Mountain w Ontario, prowadzi obecnie kampanię crowdfundingową na rzecz nowego obserwatorium.

