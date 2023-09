Unikalna rola kręgowych komórek macierzystych w przerzutach nowotworu do kręgosłupa

Naukowcy z Weill Cornell Medicine odkryli, że kości kręgów tworzące kręgosłup pochodzą z odrębnego rodzaju komórek macierzystych, które sprzyjają przerzutom nowotworów. Wykorzystując przypominające kości „organoidy” utworzone z kręgowych komórek macierzystych, naukowcy zidentyfikowali białko zwane MFGE8, które odgrywa znaczącą rolę w tendencji nowotworów do rozprzestrzeniania się na kręgosłup, a nie na inne kości. To odkrycie rzuca światło na choroby kręgosłupa i pomaga wyjaśnić, dlaczego guzy lite często dają przerzuty do kręgosłupa.

Szkieletowe komórki macierzyste, z których powstają kości i chrząstki, wyizolowano od myszy w oparciu o markery białek powierzchniowych. Analiza aktywności genów ujawniła, że ​​szkieletowe komórki macierzyste z różnych kości wykazywały odrębne wzorce ekspresji genów. Następnie badacze zidentyfikowali specyficzny zestaw markerów dla kręgowych komórek macierzystych i w dalszych eksperymentach potwierdzili ich rolę w tworzeniu kości kręgosłupa.

Poprzednie teorie sugerowały, że preferencja nowotworów do przerzutów do kręgosłupa, zwana „tropizmem kręgosłupa”, jest powiązana ze wzorcami przepływu krwi. Naukowcy znaleźli jednak dowody na to, że za to zjawisko mogą odpowiadać kręgowe komórki macierzyste. Początkowe wysiewanie przerzutowych komórek nowotworowych miało miejsce głównie w obszarach, w których zlokalizowane są komórki macierzyste kręgów i ich komórki potomne.

Zespół zaobserwował, że usunięcie kręgowych komórek macierzystych wyeliminowało różnicę w częstości występowania przerzutów między kręgosłupem a kościami długimi. Odkryli ponadto, że MFGE8, białko wydzielane w większych ilościach przez komórki macierzyste kręgów w porównaniu z komórkami macierzystymi kości długich, jest główną przyczyną tropizmu kręgosłupa. Aby potwierdzić te odkrycia na ludziach, naukowcy współpracowali z badaczami ze Szpitala Chirurgii Specjalnej, aby zidentyfikować ludzkie odpowiedniki mysich komórek macierzystych kręgów.

Naukowcy skupiają się obecnie na znalezieniu sposobów blokowania MFGE8, aby zmniejszyć ryzyko przerzutów do kręgosłupa u pacjentów chorych na raka. Ponadto badanie unikalnych właściwości kręgowych komórek macierzystych ma na celu uzyskanie wglądu w schorzenia kręgosłupa.

Źródło: Nature, Weill Cornell Medicine, Szpital Chirurgii Specjalnej