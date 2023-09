Misja VERITAS NASA przygotowuje się do badania Wenus z orbity

By

Należąca do NASA misja VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectrscopic) ma wystartować w ciągu dekady i będzie badać powierzchnię Wenus z orbity. Naukowcy uważają, że badanie powierzchni Wenus może dostarczyć cennych informacji na temat możliwości zamieszkania i ewolucji planet skalistych. Aby przygotować się do tej misji, międzynarodowy zespół naukowy VERITAS przeprowadził niedawno dwutygodniową kampanię na Islandii, wykorzystując krajobrazy wulkaniczne jako analogię Wenus.

Islandia została wybrana na zastępcę Wenus ze względu na jej podobieństwa geologiczne. Zarówno na Islandii, jak i na Wenus występuje aktywność wulkaniczna, a badanie terenu wulkanicznego na Islandii może pomóc zespołowi VERITAS zrozumieć, co radar statku kosmicznego będzie obserwował na Wenus. Podczas kampanii zespół badał osady wulkaniczne, pola lawy i aktywne regiony wulkaniczne na Islandii, które przypominają powierzchnię Wenus. Pobrali próbki skał i przeprowadzili pomiary, aby zbadać chropowatość powierzchni i inne właściwości skał.

Aby uzyskać lotnicze obrazy radarowe badanych lokalizacji, nad islandzkim krajobrazem przeprowadzono loty prowadzone przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR). Dane radarowe zebrane z powietrza zostaną porównane z pomiarami naziemnymi wykonanymi przez zespół naukowy VERITAS. Porównanie to pomoże naukowcom lepiej zrozumieć obserwacje radarowe, które zostaną wykonane przez sondę kosmiczną na orbicie wokół Wenus.

Misja VERITAS wykorzysta radar z syntetyczną aperturą i spektrometr bliskiej podczerwieni do stworzenia trójwymiarowych globalnych map Wenus i rozróżnienia różnych typów skał na jej powierzchni. Badając powierzchnię Wenus z orbity, naukowcy mają nadzieję odkryć wskazówki dotyczące wnętrza planety i uzyskać wgląd w ewolucję planet skalistych, takich jak Ziemia.

