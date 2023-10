Czy Wenus jest burzliwa?

Niedawne badania wykorzystujące dane z sondy NASA rzuciły nieco światła na długotrwałą debatę na temat błyskawic na Wenus. Od lat 1970. XX wieku astronomów ciekawiło, czy na tej burzliwej planecie często występują błyskawice. Teraz, korzystając z danych zebranych przez sondę Parker Solar Probe podczas przelotu obok Wenus, naukowcy odkryli, że fale whistler wykryte na planecie poruszały się w przeciwnym kierunku, niż wcześniej sądzono.

W 1978 roku sonda kosmiczna Pioneer Venus zaobserwowała „fale gwiżdżące” emanujące z atmosfery Wenus, które są powszechnym zjawiskiem powodowanym przez pioruny na Ziemi. Doprowadziło to do spekulacji, że fale na Wenus mogą być wynikiem uderzeń piorunów, co sugeruje, że Wenus doświadcza znacznie więcej wyładowań atmosferycznych niż Ziemia. Jednak dane zebrane przez sondę Parker Solar Probe ujawniły, że fale w rzeczywistości poruszały się w dół, w kierunku planety, a nie w przestrzeń kosmiczną. To nieoczekiwane odkrycie zrodziło pytania o naturę tych fal i ich związek z błyskawicami.

Chociaż odkrycie to nie wyklucza całkowicie możliwości pojawienia się piorunów na Wenus, podważa przekonanie, że Wenus jest narażona na siedmiokrotnie większą ilość wyładowań atmosferycznych niż Ziemia. Więcej danych zostanie zebranych podczas przyszłych przelotów sondy Parker Solar Probe w pobliżu Wenus, aby dokładniej zbadać te fale gwizdków i określić ich prawdziwą przyczynę. Końcowy przelot sondy w listopadzie 2024 r. zapewni badaczom bliższy widok Wenus i lepsze zrozumienie zachodzących w niej zjawisk atmosferycznych.

Wenus, często nazywana bliźniaczką Ziemi ze względu na podobne rozmiary, znana jest z ekstremalnych temperatur i niegościnnego środowiska. Powierzchnia planety pokryta jest gęstymi, żółtymi chmurami kwasu siarkowego, co uniemożliwia ludziom dotarcie na nią. Jednak trwające badania i misje, takie jak Parker Solar Probe, w dalszym ciągu ujawniają informacje o tej tajemniczej planecie.

