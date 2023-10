Eksploracja chaotycznego dysku śmieci RZ Piscium

By

Korzystając z teleskopów kosmicznych Spitzera i WISE, zespół astronomów zagłębił się w zawiłe szczegóły dobrze znanej gwiazdy zmiennej RZ Piscium i otaczającego ją dysku szczątków. Opublikowane na serwerze przed wydrukiem arXiv badanie ujawnia kompaktowy i silnie zaburzony dysk, który zapewnia nowy wgląd w ewolucję gwiazdy.

RZ Piscium, położona około 600 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Ryb, należy do klasy gwiazd zmiennych UX Orionis. Astronomowie szacują jej wiek na 30–50 milionów lat. W ciągu ostatnich pięciu dekad RZ Piscium wykazywała nieregularne spadki optyczne, co wskazuje na obecność znacznych ilości gazu i pyłu krążących wokół niej.

Poprzednie obserwacje ujawniły istnienie okołogwiazdowego dysku pyłowego otaczającego RZ Piscium wraz z towarzyszącym mu czerwonym karłem. Zespół kierowany przez Kate Su z Obserwatorium Stewarda w Tucson w Arizonie podjął próbę przeanalizowania natury i właściwości tego dysku. Analizując dane z wieloletniego monitorowania ze Spitzera i WISE, skupili się na krótkoterminowej i długoterminowej zmienności dysku w podczerwieni.

Odkrycia wskazują, że dysk RZ Piscium znajduje się blisko krawędzi i jest silnie zaburzony. Jego wewnętrzny promień szacuje się na 0.1 AU, podczas gdy promień zewnętrzny rozciąga się na 12 AU. Dysk ma masę pyłu w zakresie od 0.0064 do 0.04 masy Ziemi i znikomą ilość tlenku węgla. W rezultacie sugeruje to, że dysk RZ Piscium jest ubogi w gaz i przeszedł z bogatej w gaz fazy protoplanetarnej.

Godnym uwagi odkryciem są tygodniowe zmiany w emisji zanieczyszczeń w obrębie dysku, przy czym najdłuższy stabilny okres trwa do dwóch tygodni. Sugeruje to, że RZ Piscium napotkała intensywną aktywność kolizyjną, potencjalnie równoważną zniszczeniu asteroidy o szerokości 90 km każdego roku. Naukowcy sugerują, że to chaotyczne zachowanie może być konsekwencją migracji planet lub rozproszenia planeta-planeta, prawdopodobnie wywołanego przez niedawno powstałe planety-olbrzymy lub wpływ niskomasowego towarzysza RZ Piscium.

To fascynujące badanie ukazuje złożoność dysku śmieci gwiazdy zmiennej i dostarcza cennych informacji na temat dynamicznych procesów kształtujących te układy. Dalsze badania niewątpliwie udoskonalą naszą wiedzę na temat ewolucyjnej podróży RZ Piscium i rzucą światło na mechanizmy kierujące powstawaniem i ewolucją innych dysków okołogwiazdowych we wszechświecie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Co to jest RZ Piscium?

RZ Piscium to gwiazda zmienna znajdująca się w gwiazdozbiorze Ryb. Należy do klasy gwiazd zmiennych UX Orionis, znanych z nieregularnych zapadów optycznych.

2. Jak daleko jest RZ Piscium?

RZ Piscium znajduje się około 600 lat świetlnych od Ziemi.

3. Co badanie ujawniło na temat dysku szczątków RZ Piscium?

Badanie wykazało, że dysk szczątków RZ Piscium jest zwarty i silnie zaburzony. Ma promień wewnętrzny 0.1 AU i promień zewnętrzny 12 AU. Dysk jest ubogi w gaz, co sugeruje, że wyewoluował z bogatego w gaz etapu dysku protoplanetarnego.

4. Co powoduje tygodniową zmienność emisji zanieczyszczeń w obrębie dysku?

Naukowcy sugerują, że intensywna aktywność kolizyjna w dysku, powodująca cotygodniowe wahania, może wynikać z migracji planet lub rozpraszania planeta-planeta. Na tę aktywność może mieć wpływ obecność niedawno powstałych planet-olbrzymów lub małomasywnego towarzysza RZ Piscium.

5. Czego możemy się dowiedzieć z badania dysku szczątków RZ Piscium?

Badanie dysku szczątków RZ Piscium zapewnia wgląd w złożone procesy kształtujące te systemy. Pomaga udoskonalić naszą wiedzę na temat powstawania gwiazd i planet, a także ewolucji dysków okołogwiazdowych we wszechświecie.