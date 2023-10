Varda Space Industries wyląduje następny statek kosmiczny w Australii w oczekiwaniu na zgodę USA

By

Startup zajmujący się produkcją kosmiczną Varda Space Industries ogłosił, że wyląduje swój kolejny statek kosmiczny w Australii, kontynuując współpracę z amerykańskimi organami regulacyjnymi w celu uzyskania zgody na ponowne wejście swojej pierwszej misji do Utah. Niedawno firma spotkała się z odrzuceniem wniosku o wylądowanie statku kosmicznego na pustyni Utah ze względu na problemy z koordynacją w ramach nowych ram ponownego wejścia na pokład, zwanych częścią 450. Dyrektor generalny firmy Varda Delian Asparouhov wyjaśnił, że odrzucenie nie wynikało ze względów bezpieczeństwa, ale raczej z trudności w koordynacji z wieloma stronami .

Pomimo planów lądowania w Australii, Varda nadal potrzebuje licencji FAA na ponowne wejście na pokład, nawet jeśli statek kosmiczny nie wejdzie ponownie na amerykańską ziemię. Asparouhov wyjaśnił, że wybór asortymentu opiera się na różnej dostępności, zasobach i możliwościach. Firma planuje mieć co najmniej 3–4 zakresy online i dąży do osiągnięcia do 2026 r. częstotliwości ponownego wejścia na rynek raz w miesiącu.

Obciążenia regulacyjne stanowią poważny problem w przemyśle kosmicznym, jak podkreślono w zeznaniach trzech głównych firm kosmicznych przed Kongresem. Firmy te jednomyślnie zwróciły się do FAA o zwiększenie zasobów, aby mogła poradzić sobie z rosnącym obciążeniem pracą licencyjną, i podkreśliły znaczenie usprawnienia przepisów w celu utrzymania amerykańskiej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Asparouhov podkreślił potrzebę zatrudnienia i szybkiego reagowania w Biurze ds. Komercyjnego Transportu Kosmicznego FAA, uznając wykładniczy wzrost aktywności kosmicznej w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Podkreślił, że usprawnienie nie powinno zagrażać bezpieczeństwu ani przepisom, ale powinno zapewnić wystarczającą liczbę pracowników do przeprowadzenia niezbędnej analizy technicznej i koordynacji.

