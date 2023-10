Startup zajmujący się produkcją kosmiczną Varda Space Industries wyląduje w Australii

Startup zajmujący się produkcją kosmiczną Varda Space Industries ogłosił, że jego następny statek kosmiczny wyląduje w Australii. Dzieje się tak w związku z kontynuacją współpracy firmy z amerykańskimi organami regulacyjnymi w celu uzyskania zgody na ponowne wejście swojej pierwszej misji do Utah. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych i Federalna Administracja Lotnictwa odrzuciły niedawno wniosek Vardy o wylądowanie statku kosmicznego na pustyni w Utah ze względu na problemy z koordynacją w ramach procedury ponownego wejścia na pokład zwanej Częścią 450.

Współzałożyciel Vardy, Delian Asparouhov, wyjaśnił, że decyzja nie miała nic wspólnego z bezpieczeństwem, konstrukcją czy analizami pojazdu, ale raczej z koordynacją między trzema zaangażowanymi stronami. Firma pozostaje jednak pewna, że ​​spełnia wszystkie wymogi regulacyjne i pracuje nad koordynacją nowego zestawu docelowych dat ponownego wejścia na rynek.

W związku z kontynuacją współpracy z amerykańskimi organami regulacyjnymi Varda zawarła porozumienie z australijską firmą Southern Launch w sprawie wylądowania kolejnej kapsuły na poligonie Koonibba w 2024 r. Asparouhov wyjaśnił, że przeprowadzka do Australii nie wynika z problemów związanych z przestrzeganiem przepisów w Stanach Zjednoczonych. państw, ale raczej dostępność i zasoby oferowane przez różne asortymenty.

W przyszłości Varda planuje mieć co najmniej trzy do czterech strzelnic online i dąży do osiągnięcia częstotliwości ponownego wejścia na rynek do roku 2026 na poziomie raz w miesiącu. Firma współpracuje z innymi strzelnicami, zgodnie z prośbą strzelnicy Utah Test and Training Range, demonstrując swoją skuteczność zaangażowanie we współpracę z wieloma asortymentami w celu zwiększenia elastyczności.

Przemysł kosmiczny stoi obecnie przed wyzwaniami regulacyjnymi, a trzy duże firmy kosmiczne składają zeznania przed Kongresem, prosząc o dodatkowe zasoby dla FAA. Firmy te podkreśliły również potrzebę usprawnienia przepisów w celu zwiększenia amerykańskiej konkurencyjności.

Asparouhov zgodził się z tymi opiniami i podkreślił wykładniczy wzrost aktywności w zakresie lotów kosmicznych w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Zasugerował, że należy skupić się na zwiększeniu personelu i szybkości reagowania w Biurze ds. Komercyjnego Transportu Kosmicznego FAA, aby poradzić sobie z rosnącym obciążeniem pracą, a nie na wdrażaniu poważnych zmian w polityce.

