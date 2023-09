Gwiazdorska obsada mogła spopularyzować groźbę, że asteroida zniszczy całe życie na Ziemi w filmie „Don't Look Up”, ale w rzeczywistości w stronę naszej planety zmierza obecnie asteroida, która może zagrażać życiu. Asteroida Bennu, odkryta w 2009 roku, może spowodować poważne szkody na Ziemi, jeśli zetknie się z nią.

Chociaż miejscowi nie muszą się martwić wpływem asteroidy za ich życia, przyszłe pokolenia mogą być zaniepokojone. Następna potencjalna data uderzenia asteroidy Bennu to 24 września 2182 r. Jednakże szanse na to, że faktycznie zderzy się ona z Ziemią, są dość nikłe. Nie powstrzymało to jednak NASA przed wysłaniem w 2020 roku misji do Bennu w celu pobrania próbek. Sonda kosmiczna OSIRIS-REx powróci na Ziemię w niedzielę 24 września z odkryciami międzyplanetarnymi.

Bennu jest szczególnie ekscytującym celem dla naukowców, ponieważ pozostał w większości niezmieniony od czasu powstania Układu Słonecznego 4.6 miliarda lat temu. Zwykle omija Ziemię, ale jej orbita pokrywa się z naszą co sześć lat.

Jednak pomimo potencjału niszczycielskich skutków, asteroida Bennu nie spełnia kryteriów „zabójcy planety”. Według NASA uważa się, że każda skała kosmiczna o średnicy większej niż 1 km do 2 km ma skutki globalne. Bennu nie spełnia tego wymogu dotyczącego rozmiaru. Została sklasyfikowana jako „potencjalnie niebezpieczna asteroida” ze względu na jej długość ponad 130 metrów i bliskość orbity Ziemi.

Wpływ Bennu na Ziemię zależy od kilku czynników, w tym od 157 możliwych punktów uderzenia w Ziemię i ich prawdopodobieństw. Chociaż największe prawdopodobieństwo zderzenia przypada na 24 września 2182 r., istnieje 99.963% szans, że asteroida ominie Ziemię.

Uderzenie Bennu mogłoby spowodować ogromne zniszczenia w okolicy. Uwolniona energia byłaby ponad 20 razy większa niż energia Car Bomby, najpotężniejszej broni nuklearnej, jaką kiedykolwiek testowano.

Na razie ścieżka Bennu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla Ziemi, a osoby zainteresowane jej obserwacją potrzebowałyby odpowiedniego sprzętu, np. porządnego teleskopu. Aby być na bieżąco z warunkami pogodowymi w rejonie Vancouver, dostępna jest niezawodna platforma prognostyczna ze szczegółowymi prognozami dla poszczególnych okolic.

Należy zauważyć, że trwająca misja NASA do Bennu zapewni w przyszłości dalszy wgląd w tę potencjalnie niebezpieczną asteroidę.

Definicje:

– Asteroida Bennu: Asteroida odkryta w 2009 roku, która stanowi potencjalne zagrożenie dla Ziemi.

– Centrum Kosmiczne HR MacMillana: Centrum kosmiczne w Vancouver w Kanadzie.

– Statek kosmiczny OSIRIS-REx: statek kosmiczny wystrzelony przez NASA w celu pobrania próbek z asteroidy Bennu.

– Potencjalnie niebezpieczna asteroida: asteroida, która jest wystarczająco duża i znajduje się wystarczająco blisko Ziemi, aby stanowić potencjalne zagrożenie.

– Car Bomba: najpotężniejsza broń nuklearna, jaką kiedykolwiek testowano.

Uwaga: ten artykuł stanowi twórczą interpretację artykułu źródłowego i może nie odzwierciedlać dokładnie wszystkich szczegółów i faktów.