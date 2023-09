Używanie żyroskopu do pomiaru zmian w obrocie Ziemi

Zespół naukowców opracował nowatorski sposób pomiaru zmian w rotacji Ziemi za pomocą żyroskopu. Naukowcy z niemieckiego Obserwatorium Geodezyjnego Wettzell stworzyli 16-metrową wnękę laserową, znaną jako „G”, która działa jak żyroskop pierścieniowy. Wewnątrz podwójne wiązki lasera poruszające się w przeciwnych kierunkach oddziałują na siebie, tworząc wzór interferencyjny. Naukowcy odkryli, że gdy Ziemia się obraca, wahania jej prędkości odbijają się we wzorze interferencji. Analizując wzór interferencji, badacze byli w stanie obliczyć odległość przebytą przez dany punkt na Ziemi w określonym czasie.

W swoim badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Photonics naukowcy przetestowali działanie żyroskopu w okresie czterech miesięcy i byli w stanie zmierzyć długość danego dnia z dokładnością do kilku milisekund. Ten poziom precyzji jest znacznie większy niż poprzednie metody stosowane do pomiaru obrotu Ziemi i można go wykorzystać do budowy dokładniejszych modeli geofizycznych dla transportu globalnego.

Odkrycia zespołu zostały omówione przez Caterinę Cimminelli i Giuseppe Brunetti w artykule News & Views opublikowanym również w Nature Photonics. Naukowcy zaproponowali, że ta nowa metoda pomiaru długości dnia, w połączeniu z jej zmianami, może doprowadzić do ulepszonych modeli geofizycznych, które będą miały szerokie zastosowanie w takich dziedzinach, jak klimatologia i nawigacja. Naukowcy są przekonani, że takie podejście mogłoby zapewnić dokładniejszy opis długości dnia, biorąc pod uwagę różne czynniki wpływające na rotację Ziemi, takie jak przyciąganie Księżyca, prądy oceaniczne i warunki atmosferyczne.

Ogólnie rzecz biorąc, to nowe podejście oparte na żyroskopach jest obiecujące, jeśli chodzi o lepsze zrozumienie obrotu Ziemi i jego wpływu na różne zjawiska geofizyczne.

Źródła:

