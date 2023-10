Życie po kosmosie: dostosowywanie się do grawitacji i bicie rekordów

Po ponad roku spędzonym w kosmosie astronauta Frank Rubio stoi teraz przed wyzwaniem ponownego przystosowania się do życia na Ziemi. Rubio niedawno wrócił z 371-dniowej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, pobijając poprzedni amerykański rekord najdłuższego czasu spędzonego w kosmosie. Po powrocie Rubio przemawiał na konferencji prasowej w Johnson Space Center NASA w Houston, opisując trudności w dostosowaniu się do grawitacji Ziemi. Wspomniał, że odczuwa ból w podeszwach i dolnej części pleców, gdy jego ciało dostosowuje się do utrzymania pełnego ciężaru.

Pierwotnie dłuższy pobyt Rubio w kosmosie nie był planowany. Z powodu wycieku płynu chłodzącego w statku kosmicznym Sojuz przeznaczonym do podróży powrotnej rosyjska agencja kosmiczna Roscosmos wysłała pusty statek kosmiczny, aby odzyskać Rubio i jego członków załogi. W rezultacie Rubio musiał kontynuować misję, która początkowo była przeznaczona dla innej załogi. Pomimo nieoczekiwanych okoliczności Rubio zachował pozytywne nastawienie, przyznając, że roczne zamknięcie było wyzwaniem psychicznym, ale koniecznym.

Oprócz pobicia amerykańskiego rekordu najdłuższego przebywania w kosmosie Rubio miał na celu osiągnięcie kolejnego kamienia milowego podczas swojej misji. Próbował wyhodować pomidora w kosmosie, co byłoby znaczącym osiągnięciem. Jednak zgubił pomidora i nie był w stanie go zlokalizować, co doprowadziło do spekulacji, że mógł go nieumyślnie spożyć.

Po powrocie na Ziemię astronauci często doświadczają zjawiska zwanego „syndromem adaptacji kosmicznej”. Stan ten wiąże się z trudnościami w utrzymaniu równowagi i koordynacji z powodu przesunięcia grawitacyjnego. Rubio wspomniał, że podczas próby chodzenia prosto, mimo czystego umysłu, odczuwał dryfowanie w prawo lub w lewo.

Podróż Rubio uwydatnia fizyczne i psychiczne wyzwania, przed którymi stają astronauci podczas długotrwałych misji kosmicznych. Ponieważ ludzie w dalszym ciągu eksplorują granice kosmosu, zrozumienie skutków mikrograwitacji i ponowne przystosowanie się do życia na Ziemi pozostanie istotnym obszarem badań.

