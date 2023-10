Astronauta NASA Frank Rubio przywraca życie na Ziemi po rocznej misji kosmicznej

Astronauta NASA Frank Rubio niedawno wrócił na Ziemię po ponad roku spędzonym w kosmosie. Na konferencji prasowej zorganizowanej w Johnson Space Center NASA w Houston w Teksasie Rubio omówił wyzwania związane z ponownym dostosowaniem się do grawitacji Ziemi. Wspomniał, że przez pierwsze kilka dni odczuwał dyskomfort w stopach i dolnej części pleców, gdy jego ciało ponownie przyzwyczajało się do utrzymywania własnego ciężaru.

Misja Rubio miała początkowo trwać sześć miesięcy, ale z powodu wycieku płynu chłodzącego w statku kosmicznym Sojuz on i jego członkowie załogi musieli wrócić na Ziemię po 371 dniach. Do wycieku płynu chłodzącego doszło w grudniu, prawdopodobnie spowodowanego przez mikrometeoroid. Na wszelki wypadek rosyjska agencja kosmiczna Roscosmos zdecydowała się wysłać pusty statek kosmiczny Sojuz na Międzynarodową Stację Kosmiczną, aby służył jako pojazd zapasowy. Dzięki temu Rubio i jego koledzy astronauci mogli wrócić na Ziemię oryginalnym statkiem kosmicznym, musieli jednak przejąć misję pierwotnie przydzieloną załodze przeznaczonej dla drugiego statku.

Rubio przyznał, że perspektywa spędzenia roku w zamknięciu na stacji kosmicznej była dla niego wyzwaniem, ponieważ lubi przebywać na świeżym powietrzu. Udało mu się jednak dostosować psychicznie do otoczenia i zaakceptować fakt, że stacja kosmiczna będzie jego domem na kolejne 12 miesięcy. Pomimo nieoczekiwanych okoliczności przedłużenie misji Rubio pozwoliło mu pobić rekord najdłuższego czasu spędzonego w kosmosie przez amerykańskiego astronautę. Pobił rekord Marka Vande Hei z 2022 roku wynoszący 355 dni z rzędu.

Powrót na Ziemię wiązał się z pewnym zestawem wyzwań. Rubio opisał uczucie dryfowania w prawo lub w lewo, gdy próbował iść prosto, do czego trzeba było się przyzwyczaić. Wyjaśnił, że chociaż jego umysł był czysty, ciało nie zareagowało zgodnie z oczekiwaniami.

Podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Rubio przeprowadził eksperyment mający na celu uprawę pomidora. Chociaż próbował zabezpieczyć go rzepem, zgubił go i nie mógł go znaleźć. Rubio żartobliwie spekulował, że mógł wyschnąć i zostać wzięty za śmieci lub że nieświadomie go zjadł.

Ogólnie rzecz biorąc, misja Rubio uwypukla fizyczne i psychiczne zmiany, jakie muszą wprowadzić astronauci po powrocie z dłuższego pobytu w kosmosie. Ich doświadczenia przyczyniają się do badań naukowych i postępu w eksploracji kosmosu.

