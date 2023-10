Wpływ obojętnego wodoru na ucieczkę fotonów Lyman-Alfa w galaktykach epoki rejonizacji

By

Astronomowie wciąż nie są pewni procesu i czasu rejonizacji, czyli momentu, w którym wodór we Wszechświecie ponownie ulega jonizacji po około 200 milionach lat istnienia jako neutralne atomy. Rejonizacja jest napędzana przez fotony kontinuum Lymana (LyC), które mają energię wybijania elektronów z atomów wodoru. Pytanie brzmi, skąd wzięły się te fotony LyC? Wielu astronomów uważa, że ​​wczesne galaktyki odegrały rolę w rejonizacji Wszechświata.

W okresie rejonizacji istniały galaktyki, które emitowały promieniowanie Lyman-Alfa (Lyα), które jest uwalniane, gdy atomy wodoru przechodzą z pierwszego stanu wzbudzonego do stanu podstawowego. Jednak nie wszystkie fotony Lyα były w stanie uciec z tych galaktyk. Jeśli foton Lyα rozproszy się na krawędź galaktyki, może uciec i zostać wykryty. Jeśli żadne fotony Lyα nie mogą uciec, sugeruje to, że fotony LyC również nie są w stanie uciec i że galaktyka nie przyczyniła się do rejonizacji.

Obecność obojętnego wodoru (HI) w tych galaktykach mogła utrudniać ucieczkę fotonów Lyα, a w konsekwencji fotonów LyC. Aby to zbadać, przeprowadzono badanie na próbce galaktyk obserwowanych pod koniec rejonizacji, wykorzystując emisję Lyα i [CII] (emisję z węgla, który pochłonął odpowiednią ilość energii, aby jeden elektron mógł uciec), do pomiaru ich przesunięcia ku czerwieni.

Porównano przesunięcia ku czerwieni emisji Lyα i [CII] w każdej galaktyce. Naukowcy odkryli, że przesunięcie prędkości pomiędzy dwoma typami emisji, znane jako przesunięcie prędkości Lyα, było dodatnio skorelowane z masą gazu HI w galaktykach z epoki rejonizacji. Sugeruje to, że na ucieczkę Lyα w tych galaktykach wpływa ogólna zawartość gazu HI, a nie lokalne regiony.

Odkrycia wskazują, że rosnąca obfitość gazu HI utrudnia ucieczkę fotonów Lyα, co również utrudnia ucieczkę fotonów jonizujących LyC. Sugeruje to, że badanie ogólnej zawartości HI w galaktykach może dostarczyć wglądu w proces rejonizacji Wszechświata.

Oczekuje się, że przyszłe obserwacje za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) dostarczą wyższej jakości danych na temat starych galaktyk z ery rejonizacji, oferując lepsze zrozumienie tego znaczącego okresu w historii Wszechświata.

Źródła: Lauren Elicker, Uniwersytet Cincinnati