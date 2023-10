Nowe czujniki śledzenia gwiazd umożliwiają wykrywanie zanieczyszczeń satelitarnych

Opracowywane są czujniki śledzenia gwiazd, które mają pomóc satelitom wykrywać niebezpieczne śmieci orbitalne, których nie można zobaczyć z ziemi. Urządzenia do śledzenia gwiazd wykorzystują znaną pozycję gwiazd, aby utrzymać właściwą orientację satelitów. Arcsec, belgijski specjalista w zakresie komponentów statków kosmicznych, współpracuje z portugalską firmą NeuraSpace zajmującą się zarządzaniem ruchem kosmicznym w celu opracowania urządzenia do śledzenia gwiazd do wykrywania śmieci, które ma zostać zademonstrowane w przestrzeni kosmicznej do 2025 r. Łącząc czujniki Arcsec z istniejącymi danymi NeuraSpace ze źródeł publicznych i teleskopu naziemnego partnerstw portugalskie przedsięwzięcie będzie w stanie śledzić znacznie mniejsze śmieci orbitalne. Tymczasem Redwire z siedzibą w Jacksonville na Florydzie opracował urządzenie do śledzenia gwiazd, które może wykrywać szczątki, i ma znaleźć się na orbicie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Inni producenci również badają rozwój trackerów gwiazd do wykrywania śmieci.

Jednym z zastosowań trackerów gwiazd w wykrywaniu śmieci jest obrazowanie obiektów niechętnych do współpracy w bliskiej odległości od statku kosmicznego. True Anomaly, producent satelitów z siedzibą w Denver, planuje wykorzystać urządzenia śledzące gwiazdy i kamery Redwire SpectraTRAC w statkach kosmicznych przeznaczonych do tego celu. Luis Gomes, dyrektor generalny firmy AAC Clyde Space, specjalizującej się w małych satelitach, wyjaśnia, że ​​urządzenia do śledzenia gwiazd mogą już wykrywać obiekty inne niż niebieskie, ale dane te są zwykle ignorowane, aby oszczędzać moc obliczeniową pokładu.

Arcsec bada także sposoby modernizacji znajdujących się już na orbicie urządzeń do śledzenia gwiazd w celu wykrywania zanieczyszczeń. Do tej pory firma dostarczyła 50 trackerów gwiazd, głównie do komercyjnych satelitów typu Cubesat na niskiej orbicie okołoziemskiej. Przekonanie klientów korzystających z urządzeń do śledzenia gwiazd, aby również śledzili śmieci, wiązałoby się z pewnymi dodatkowymi kosztami, ale mogłoby poprawić wizerunek marki operatorów. Partnerstwo pomiędzy Arcsec i NeuraSpace stanowi zachętę dla użytkowników urządzeń do śledzenia gwiazd, aby stali się psami stróżującymi śmieci, ponieważ klienci uzyskaliby lepszą obsługę i informacje z platformy zarządzania ruchem kosmicznym.

Źródła:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026