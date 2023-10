Nowe badanie wykazało, że mikroplastiki w chmurach mogą mieć wpływ na klimat

By

Niedawne badanie opublikowane w Environmental Chemistry Letters ujawniło obecność maleńkich cząstek mikroplastiku w wodzie chmur zebranej ze szczytów położonych na dużych wysokościach w Japonii. W próbkach wody chmurowej wykryto mikroplastiki o wielkości od 7.1 do 94.6 mikrometrów, co sugeruje, że mogą one wpływać na powstawanie chmur i potencjalnie wpływać na klimat.

Stwierdzono już, że mikroplastiki, czyli cząsteczki o wielkości mniejszej niż 5 milimetrów, zanieczyszczają oceany, rzeki, gleby, a nawet narządy wewnętrzne dzikich zwierząt na całym świecie. Coraz liczniejsze badania wykazały również, że mikrodrobiny plastiku mogą być transportowane przez atmosferę, unoszone w powietrze przez wiatr i rozpryski morskie, a następnie opadać na ziemię w deszczu. Nowe badanie sugeruje, że mikroplastik może być również obecny w chmurach.

Naukowcy zebrali próbki wody chmurowej za pomocą urządzeń z cienkiego drutu i przeanalizowali je za pomocą technik obrazowania. Znaleźli mikroplastik z dziewięciu różnych rodzajów tworzyw sztucznych, w tym polietylenu, polipropylenu i politereftalanu etylenu. Każdy litr zbadanej wody chmurowej zawierał od 6.7 do 13.9 mikroplastiku, chociaż rzeczywiste liczby mogą być wyższe ze względu na potencjalną utratę cząstek podczas zbierania.

Badanie sugeruje, że mikroplastiki mogą działać jak jądra kondensacji chmur lub cząstki jądra lodu, wpływając na powstawanie chmur. Może to mieć konsekwencje dla klimatu Ziemi, ponieważ chmury mogą odbijać światło słoneczne i chłodzić planetę lub przyczyniać się do uwalniania gazów cieplarnianych, takich jak metan i dwutlenek węgla, ogrzewając Ziemię.

Niektórzy eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do bezpośredniego wpływu mikroplastików na powstawanie chmur. Twierdzą, że obecność mikroplastików w chmurach może po prostu oznaczać, że cząsteczki są transportowane wraz z masą powietrza i nie wpływają bezpośrednio na sam proces powstawania chmur.

Określenie wpływu tworzyw sztucznych na systemy, ekosystemy i zdrowie Ziemi ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę przewidywany wzrost produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Biorąc pod uwagę, że w latach 26.–1950 szacuje się, że w latach 2050–XNUMX powstanie około XNUMX miliardów ton odpadów z tworzyw sztucznych, potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć wpływ mikrodrobin plastiku na powstawanie chmur i klimat.

Źródła:

– Listy z chemii środowiska

– Mongabay