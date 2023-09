Australia opracowuje narzędzie diagnostyczne oparte na CRISPR do wykrywania wirusa ospy małpiej

Naukowcy z Australii opracowali przełomowe narzędzie diagnostyczne MPXV-CRISPR do wykrywania wirusa ospy małpiej (MPXV). To narzędzie, pierwsze tego typu w Australii, wykorzystuje technologię CRISPR do wykrywania wirusa z niezwykłą precyzją i szybkością. Wyniki badania, będącego wspólnym wysiłkiem Instytutu Zakażeń i Odporności Petera Doherty’ego oraz Instytutu Badań Medycznych im. Waltera i Elizy Hallów, opublikowano w czasopiśmie The Lancet Microbe.

Chociaż technologia CRISPR jest najbardziej znana ze swoich możliwości w zakresie edycji genomu, ostatnio stała się potężnym narzędziem do celów diagnostycznych. MPXV-CRISPR jest przeznaczony do celowania w określone sekwencje genetyczne występujące wyłącznie w wirusie MPXV. Doktor Soo Jen Low z Uniwersytetu w Melbourne, jedna z pierwszych autorek badania, wyjaśniła, że ​​narzędzia diagnostyczne oparte na CRISPR działają jak niezwykle precyzyjni detektywi, szybko identyfikujący materiał genetyczny powiązany z określonymi patogenami.

Narzędzie MPXV-CRISPR jest zaprogramowane do rozpoznawania wirusa na podstawie „przewodników” opracowanych w oparciu o bazę danych zawierającą 523 genomy MPXV. Gdy w próbce klinicznej obecne jest wirusowe DNA, system CRISPR jest kierowany do celu i emituje sygnał wskazujący na obecność wirusa. Poziomy czułości i precyzji tej metody badawczej są porównywalne z metodami PCR o złotym standardzie, ale mają tę zaletę, że dostarczają wyniki w ułamku czasu.

Jedną z przełomowych cech MPXV-CRISPR jest szybkość, z jaką może on postawić diagnozę. Tradycyjna diagnostyka ospy małpiej często opiera się na scentralizowanych ustawieniach laboratoryjnych, co może powodować kilkudniowe opóźnienia przed udostępnieniem wyników testu. Natomiast MPXV-CRISPR może wykryć wirusa w zaledwie 45 minut, co pozwala na szybkie wykrycie na miejscu.

Zespół badawczy pracuje obecnie nad przystosowaniem MPXV-CRISPR do postaci urządzenia przenośnego, które można zastosować w punktach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Umożliwiłoby to szybszą i bardziej dostępną diagnostykę, szczególnie w odległych obszarach lub miejscach o ograniczonych zasobach. Celem zespołu jest zrewolucjonizowanie leczenia ospy małpiej, poprawa wyników leczenia pacjentów i usprawnienie reakcji zdrowia publicznego na przyszłe epidemie.

Współpraca badawcza obejmowała Instytut Petera Doherty'ego, Instytut Badań Medycznych Waltera i Elizy Hallów, Centrum Zdrowia Seksualnego w Melbourne i Uniwersytet Monash.

