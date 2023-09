Przedstawiamy MPXV-CRISPR: rewolucyjne narzędzie diagnostyczne dla wirusa ospy małpiej

Zespół naukowców z Instytutu Zakażeń i Odporności im. Petera Doherty'ego oraz Instytutu Badań Medycznych im. Waltera i Elizy Hallów opracował przełomowe narzędzie diagnostyczne o nazwie MPXV-CRISPR. Narzędzie to, opublikowane w The Lancet Microbe, wykorzystuje technologię CRISPR do szybkiego i dokładnego wykrywania wirusa ospy małpiej (MPXV) w próbkach klinicznych, przewyższając istniejące metody diagnostyczne. W szczególności celuje w sekwencje genetyczne unikalne dla MPXV, co czyni ją pierwszą tego typu metodą diagnostyczną opartą na CRISPR w Australii.

Technologia CRISPR, znana z możliwości edycji genomu, jest obecnie wykorzystywana do celów diagnostycznych. Doktor Soo Jen Low, specjalistka ds. badań w Instytucie Doherty i współautorka badania, opisuje diagnostykę opartą na CRISPR jako precyzyjnych detektywów, którzy identyfikują konkretne wskazówki związane z obecnością patogenów. W przypadku MPXV-CRISPR jest on „zaprogramowany” tak, aby rozpoznawał wirusa na podstawie wskazówek inżynieryjnych, które wiążą się z określonymi częściami wirusowego DNA.

Po wykryciu wirusowego DNA w próbce klinicznej system CRISPR jest kierowany do celu i emituje sygnał wskazujący obecność wirusa. Ta metoda diagnostyczna zapewnia czułość i precyzję porównywalną ze złotymi standardami metod PCR, ale w ułamku czasu.

Jedną z przełomowych cech MPXV-CRISPR jest szybkość stawiania diagnozy. Obecna diagnostyka ospy małpiej często wymaga kilku dni, aby uzyskać wyniki, podczas gdy MPXV-CRISPR może wykryć wirusa w zaledwie 45 minut. Zespół pracuje obecnie nad przystosowaniem tej technologii do zastosowania w urządzeniu przenośnym, które można wykorzystać do wykrywania wirusa ospy małpiej na miejscu w różnych placówkach opieki zdrowotnej.

Dr Shivani Pasricha, starszy specjalista ds. badań w Instytucie Badań Medycznych im. Waltera i Elizy Hallów oraz współautorka badania, podkreśla potencjalny wpływ MPXV-CRISPR na zdrowie publiczne. Dzięki poprawie dostępu do szybkich i wiarygodnych diagnoz, szczególnie na obszarach o ograniczonych zasobach lub odległych lokalizacjach, to zdecentralizowane podejście do badań może przyspieszyć leczenie i poprawić wyniki pacjentów.

Współpraca między instytucjami badawczymi obejmowała Instytut Doherty'ego, Instytut Badań Medycznych Waltera i Elizy Hallów, Centrum Zdrowia Seksualnego w Melbourne i Uniwersytet Monash.

Źródło:

– Soo Jen Low i wsp., Szybkie wykrywanie wirusa ospy małpiej za pomocą testu za pośrednictwem CRISPR-Cas12a: badanie walidacyjne i ewaluacyjne laboratorium, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9