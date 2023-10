Nowe spojrzenie na trójwymiarową strukturę rezonansów nukleonowych

Niedawny eksperyment przeprowadzony w Narodowym Akceleratorze Thomasa Jeffersona Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych dostarczył nowych informacji na temat trójwymiarowej struktury rezonansów nukleonów, rzucając światło na wczesny Wszechświat i cząstki podstawowe. Odkrycie rezonansu protonów w połowie XX wieku ujawniło, że protony mogą rezonować podobnie do wibracji dzwonu. Chociaż postęp pozwolił na głębsze zrozumienie struktury protonu w stanie podstawowym, struktura 3D rezonującego protonu pozostaje ograniczona.

W eksperymencie prowadzonym przez fizyków z Justus Liebig Universitat (JLU) Giessen w Niemczech i Uniwersytetu w Connecticut zbadano struktury rezonansów zarówno protonów, jak i neutronów w ośrodku akceleratora ciągłej wiązki elektronów (CEBAF) w Jefferson Lab. Nukleony, zbudowane z kwarków i gluonów, tworzą jądra atomów. Kiedy nukleon jest wzbudzony do stanu o wyższej energii, wykazuje rezonans nukleonowy, w którym jego kwarki obracają się i wibrują. Badania te dostarczają kluczowych informacji na temat podstawowych właściwości i zachowań rezonansów nukleonowych.

Eksperyment polegał na wysłaniu wiązki elektronów o wysokiej energii do komory wypełnionej schłodzonym gazowym wodorem w celu wzbudzenia znajdujących się w niej protonów i wytworzenia rezonansu nukleonowego. Powstałe wzbudzone cząstki pozostawiają dowód na swoje istnienie, umożliwiając badaczom zrekonstruowanie rezonansu. Badając te rezonanse, fizycy mogą uzyskać wgląd we wczesny kosmos po Wielkim Wybuchu i zrozumieć, w jaki sposób powstała materia we wszechświecie. Zespół planuje przeprowadzić dalsze eksperymenty z wykorzystaniem różnych celów i polaryzacji, aby uzyskać dostęp do różnych charakterystyk procesu rozpraszania. Badania te otworzyły nowy obszar badań i mogą przyczynić się do głębszego zrozumienia powstania Wszechświata i jego obecnego stanu.

