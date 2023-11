Uwolnienie potencjału grochu: przełom genetyczny usprawnia uprawy wzbogacone w żelazo

By

Naukowcy z John Innes Center dokonali przełomowego odkrycia genetycznego, które może zrewolucjonizować produkcję warzyw i zbóż wzbogaconych w żelazo. Wykorzystując nowo dostępną mapę genomu grochu, zespołowi udało się zidentyfikować sekwencję genetyczną odpowiedzialną za dwie mutacje bogate w żelazo w grochu. Wiedza ta otwiera ekscytujące możliwości strategii edycji genów w celu zwiększenia zawartości żelaza w szerokiej gamie upraw. Wyniki ich badania zatytułowanego „Genetyczne podstawy historycznych mutantów dgl i brz gromadzących żelazo w grochu” opublikowano w The Plant Journal.

Niedobór żelaza jest globalnym problemem zdrowotnym, szczególnie dotykającym dziewczęta i kobiety w Wielkiej Brytanii i innych częściach świata. W związku z rosnącymi obawami związanymi ze zmianami klimatycznymi prowadzącymi do spadku spożycia mięsa, oczekuje się, że problem niedoboru żelaza będzie się pogłębiał. Niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje, gdy w organizmie brakuje żelaza, co prowadzi do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek odpowiedzialnych za magazynowanie i przenoszenie tlenu.

Zespół badawczy zastosował techniki sekwencjonowania RNA, aby zbadać geny ulegające ekspresji w roślinach grochu o wysokiej zawartości żelaza i porównać je z roślinami typu dzikiego o normalnym poziomie żelaza. Dzięki mapowaniu obliczeniowemu i eksperymentom na roślinach z powodzeniem zidentyfikowali konkretne mutacje i ich lokalizacje w genomie grochu.

Ten genetyczny przełom stwarza możliwości biofortyfikacji, metody zwiększania wartości odżywczej żywności. Mogłoby to umożliwić hodowlę pędów grochu o znacznie wyższej zawartości żelaza lub opracowanie suplementów zawierających bardziej biodostępną formę żelaza, ograniczając w ten sposób skutki uboczne związane ze suplementami żelaza otrzymywanymi chemicznie.

Co więcej, wiedza zdobyta w wyniku badania tych genów może mieć daleko idące implikacje wykraczające poza groch. Zidentyfikowane geny są wysoce konserwatywne w różnych roślinach, co stwarza możliwość biofortyfikowania innych upraw, takich jak pszenica i jęczmień, przy użyciu edycji genów i innych technik hodowlanych.

To przełomowe badanie nie tylko odsłoniło tajemnice dwóch odmian grochu o wysokiej zawartości żelaza, ale także podkreśliło znaczenie banków nasion dla postępu naukowego. Jednostka ds. zasobów plazmy zarodkowej w John Innes Center odegrała kluczową rolę w zachowaniu i utrzymaniu zapasów nasion potrzebnych do tego badania.

Ostatecznie ten genetyczny przełom toruje drogę do rozwoju upraw wzbogaconych w żelazo, które mogą zwalczać niedobór żelaza i poprawiać globalne odżywianie. Wykorzystując moc grochu, możemy zapewnić zdrowszą przyszłość przyszłym pokoleniom.

FAQ

Co to jest niedokrwistość z niedoboru żelaza?

Niedokrwistość z niedoboru żelaza to stan charakteryzujący się brakiem żelaza w organizmie, co prowadzi do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek odpowiedzialnych za magazynowanie i przenoszenie tlenu.

Co to jest biofortyfikacja?

Biofortyfikacja odnosi się do procesu zwiększania wartości odżywczej roślin spożywczych poprzez interwencje genetyczne lub agronomiczne.

W jaki sposób edycja genów może zwiększyć wartość odżywczą upraw?

Techniki edycji genów pozwalają naukowcom modyfikować określone geny roślin uprawnych, potencjalnie zwiększając ich wartość odżywczą. W przypadku upraw wzbogaconych w żelazo można zastosować edycję genów w celu zwiększenia zdolności roślin do pobierania i gromadzenia żelaza, co skutkuje wyższą zawartością żelaza w jadalnych częściach roślin.

Czym są banki nasion?

Banki nasion to obiekty przechowujące i konserwujące nasiona w celu utrzymania różnorodności genetycznej i ochrony przed potencjalną utratą gatunków roślin. Odgrywają kluczową rolę w ochronie zbiorów historycznych i zapewnianiu środków na badania naukowe i doskonalenie upraw.