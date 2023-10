Odblokowywanie nowych ścieżek degradacji białek: okno na potencjał terapeutyczny

By

Białka mogą być zarówno korzystne, jak i szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Chociaż odgrywają kluczową rolę w trawieniu i naprawie mięśni, niektóre białka mogą również przyczyniać się do chorób takich jak rak i choroba Alzheimera. Tradycyjne podejścia terapeutyczne polegały na blokowaniu miejsca aktywnego białka, aby zapobiec jego interakcji z komórkami. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Stanforda odkryli niedawno nowy szlak, który oferuje alternatywną metodę degradacji białek.

W przełomowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Science chemicy ze Stanford zagłębili się w wewnętrzne działanie lizosomów, komórkowych „rębaków” odpowiedzialnych za rozkład białek. Rozumiejąc, w jaki sposób białka transportowane są do lizosomów, naukowcy otworzyli drzwi do opracowania innowacyjnych metod leczenia zaburzeń związanych z wiekiem, chorób autoimmunologicznych, a nawet nowotworów opornych na leczenie.

Badanie skupiło się na chimerach ukierunkowanych na lizosomy (LYTAC), które wykorzystują mechanizm naturalnej degradacji komórki do oznaczania i eliminowania szkodliwych białek. Te LYTAC mogą identyfikować i namierzać białka obecne na błonie komórki lub w jej pobliżu, umożliwiając bardziej kompleksową degradację białek. Chociaż LYTAC okazały się obiecujące, ich skuteczność była różna, a leżące u ich podstaw mechanizmy nie zostały w pełni poznane.

Za pomocą genetycznego ekranu CRISPR zespół badawczy zidentyfikował nowe składniki komórkowe, które wpływają na wydajność LYTAC. Odkryli na przykład związek między poziomem niedylowanej kulliny 3 (CUL3) a skutecznością LYTAC. Wyższe poziomy neddylowanego CUL3 korelowały ze zwiększoną skutecznością LYTAC. Odkrycie to może potencjalnie doprowadzić do opracowania testu prognozującego reakcję pacjenta na terapię LYTAC.

Ponadto naukowcy odkryli, że białka przenoszące 6-fosforany mannozy (M6P) mogą utrudniać LYTAC pełnienie ich funkcji. Cukry te przyłączają się do białek przeznaczonych do degradacji lizosomalnej i zajmują receptory, z którymi muszą się wiązać LYTAC. Zakłócając biosyntezę M6P, na powierzchni komórki dostępnych było więcej niezajętych receptorów, co zwiększało skuteczność LYTAC.

Wyniki tego badania mają istotne implikacje dla odkrywania leków i opracowywania terapii wykorzystujących naturalne szlaki degradacji białek w organizmie. Rozumiejąc, w jaki sposób białka ulegają degradacji, badacze mogą opracować skuteczniejsze metody leczenia różnych chorób. Odkrycia te rzucają światło na wcześniej niezbadany obszar biologii i podkreślają potencjał wykorzystania procesów komórkowych do zwalczania szkodliwych białek.

FAQ

Czym są lizosomy?

Lizosomy to organelle komórkowe odpowiedzialne za rozkład białek i innych odpadów komórkowych.

Jakie jest tradycyjne podejście do celowania w białka?

Tradycyjne podejście polega na blokowaniu miejsca aktywnego białka, aby zapobiec jego interakcji z komórkami.

Co to są LYTAC?

LYTAC, czyli chimery celujące w lizosomy, to środki terapeutyczne wykorzystujące mechanizmy degradacji komórek do oznaczania i eliminowania szkodliwych białek.

Jak działają LYTAC?

LYTAC wiążą się ze specyficznymi receptorami na powierzchni komórki i przenoszą białka do degradacji w lizosomach.

Co to są 6-fosforany mannozy (M6P)?

M6P to cząsteczki cukru, które przyłączają się do białek przeznaczonych do degradacji w lizosomach.

Źródło: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249