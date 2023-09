Zrozumienie silników bakteryjnych: implikacje dla wydajnych nanomaszyn

Naukowcy z Uniwersytetu w Nagoi, Uniwersytetu w Osace oraz Instytutu Bionauki i Technologii w Nagahama dokonali znaczących odkryć dotyczących lokomocji bakterii i jej potencjalnych zastosowań w rozwoju nanomaszyn. Zespół kierowany przez emerytowanego profesora Michio Hommę i profesora Seiji Kojimę zidentyfikował rolę cząsteczki FliG w warstwie wici, czyli „motorze” bakterii.

Silnik wici u bakterii ma wirnik i stojan. Stojan pełni funkcję silnika, natomiast wirnik obraca się w oparciu o przeniesienie obrotu stojana. Mechanizm ten pozwala bakteriom poruszać się do przodu lub do tyłu. Pierścień C, kompleks białkowy, kontroluje ten ruch. Cząsteczka FliG w pierścieniu C działa jak sprzęgło, ułatwiając przełączanie między ruchem do przodu i do tyłu.

Naukowcy zbadali mutanta G215A cząsteczki FliG, który powoduje stały obrót silnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W trakcie badań zespół odkrył, że zmiany w strukturze FliG i interakcja otaczających ją cząsteczek wody są odpowiedzialne za ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara. Zmiany te występują również w normalnej formie FliG, gdy obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Różnice strukturalne umożliwiają bakteriom przełączanie się między ruchem do przodu i do tyłu w odpowiedzi na otoczenie.

Zrozumienie właściwości fizycznych białka FliG stanowi przełom w zrozumieniu molekularnego mechanizmu przełączania obrotowego w silnikach. Odkrycia torują drogę do opracowania silników kompaktowych o wyższej sprawności konwersji energii. Wiedzę tę można zastosować przy projektowaniu sztucznych nanomaszyn, które mają precyzyjną kontrolę nad swoim obrotem. Postępy te mogą zrewolucjonizować różne dziedziny, takie jak medycyna i projektowanie sztucznego życia.

Badanie opublikowane w iScience stanowi znaczący krok naprzód w naszej wiedzy na temat silników bakteryjnych i ich potencjalnych konsekwencji dla rozwoju bardziej wydajnych nanomaszyn. Otwiera nowe możliwości badań w dziedzinie nanotechnologii i inżynierii, oferując ekscytujące możliwości przyszłego postępu technologicznego.

Tatsuro Nishikino i in. Zmiany w sieci hydrofobowej domeny FliGMC powodują przełączanie obrotowe silnika wiciowego, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Uniwersytet w Nagoi]