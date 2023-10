Ole Miss organizuje konkurs recyklingu szkła we współpracy z Door 2 Door

W listopadzie członkowie społeczności Uniwersytetu Mississippi będą mieli okazję wziąć udział w konkursie recyklingu szkła znanym jako Egg Bowl Glass Recycling Drive. Wydarzenie, organizowane przez Office of Sustainability we współpracy z Door 2 Door Recycling, odbędzie się 2 listopada w godzinach 6:9–XNUMX:XNUMX na parkingu Jackson Avenue Center. Celem konkursu jest wyłonienie, który kampus – Ole Miss czy Mississippi State University – zbierze najwięcej szkła.

Decyzja o zorganizowaniu konkursu wynikała z niezdolności uniwersytetu do włączenia recyklingu szkła do regularnej zbiórki materiałów do recyklingu na terenie kampusu. Recykling szkła może stanowić wyzwanie ze względu na jego wagę, co zwiększa koszty i emisję związaną z transportem. Door 2 Door Recycling oferuje rozwiązanie polegające na odmiennym przetwarzaniu odpadów szklanych. Mielą szkło w celu wykorzystania go do innych zastosowań, eliminując jego składowanie na wysypiskach i wytwarzając przy tym nowe materiały.

Faith Young, właścicielka Door 2 Door Recycling, podkreśliła znaczenie recyklingu szkła, stwierdzając, że szkło nie rozkłada się na wysypiskach śmieci. Door 2 Door współpracuje z instytucjami edukacyjnymi stanu Mississippi, aby uczynić recykling szkła bardziej dostępnym dla obywateli stanu.

Aby wziąć udział w konkursie, na wydarzenie należy przynieść czyste, puste szklane pojemniki. Dopuszczalne przedmioty szklane obejmują między innymi butelki, słoiki, pojemniki na napoje i słoiki po galaretach. Jednakże kieliszki, szkło samochodowe, potłuczone szkło, wazony szklane i ceramika nie kwalifikują się do recyklingu. Wszystkie pojemniki należy wypłukać i opróżnić, chociaż mogą pozostać na nich etykiety. Szkło powinno być również sortowane według koloru (przezroczyste, niebieskie, zielone, brązowe i żółte), aby ułatwić proces sortowania.

Kendall McDonald, zastępca dyrektora biura ds. zrównoważonego rozwoju UM, podkreśliła, że ​​ograniczanie ilości odpadów szklanych zaczyna się od zakupu artykułów spożywczych w opakowaniach, które miasto Oxford może poddać recyklingowi. Jednak udział w wydarzeniach takich jak Egg Bowl Glass Recycling Drive zapewnia bezpieczny i ekologicznie rozsądny sposób usuwania odpadów szklanych, jednocześnie wspierając lokalny, rodzinny biznes w Mississippi.

Faith Young wierzy, że każdy ma obowiązek poddać recyklingowi i pozostawić świat w lepszym miejscu, niż go zastał. Udział w konkursie na recykling szkła to dla uczniów i członków społeczności doskonały sposób na włączenie się w tę sprawę. Kto nie chciałby, aby jego szkoła została mistrzem recyklingu szkła?

Definicje:

– Recykling szkła: proces zbierania i przekształcania odpadów szklanych w nowe materiały lub produkty.

– Składowisko: wyznaczony obszar, w którym składuje się i zakopuje odpady.

– Opakowanie: materiały używane do przechowywania, ochrony i transportu towarów.

Źródła:

– Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Mississippi

– Recykling drzwi 2 drzwi