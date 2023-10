United Launch Alliance wystrzeli pierwszą rakietę Vulcan w Wigilię Bożego Narodzenia

Londyn, 26 października 2023 r. – United Launch Alliance (ULA), renomowana spółka joint venture pomiędzy Boeingiem i Lockheed Martin, oficjalnie ogłosiła plany rozpoczęcia inauguracyjnego lotu długo oczekiwanej rakiety Vulcan w Wigilię Bożego Narodzenia, jak podaje CNBC. Tory Bruno, dyrektor generalny ULA, ujawnił to ekscytujące osiągnięcie podczas swojego wystąpienia na szczycie Rady Wykonawczej CNBC Technology. Okno startowe zaplanowano na 24–26 grudnia.

ULA pilnie zarządza budową i kwalifikacją górnego stopnia rakiety Vulcan, której przewidywany termin zakończenia to listopad. Jednakże w przypadku nieoczekiwanych opóźnień ULA przełoży start na styczeń, aby zapewnić płynny i pomyślny przebieg misji. Wystrzelenie Vulcan na początku tego roku napotkało kilka niepowodzeń, w tym eksplozję silnika podczas testów przeprowadzonych przez jego dostawcę, firmę Blue Origin.

Przełomowa misja Cert-1 będzie debiutanckim przedsięwzięciem rakiety Vulcan i obejmie transport komercyjnego lądownika księżycowego opracowanego przez Astrobotic wraz z ładunkiem dla Celestis. Ten wyjątkowy ładunek posłuży jako nabożeństwo żałobne, przewożąc cenne prochy osób, które chciały zostać pochowane w wiecznej przestrzeni kosmicznej.

Po udanym wystrzeleniu satelity Vulcan ULA przewiduje wielokrotne wystrzelenie satelity w 2024 r., a następnie zwiększenie częstotliwości wystrzeliwania do drugiej połowy 2025 r. do harmonogramu dwutygodniowego. ULA niedawno zabezpieczyła kontrakt na wyniesienie satelitów Kuiper firmy Amazon, co daje zrównoważone zaległości w wysokości około 50-50 pomiędzy projektami rządowymi i komercyjnymi.

Często Zadawane Pytania

1. Co to jest ULA?

United Launch Alliance (ULA) to spółka joint venture pomiędzy gigantami lotniczymi Boeingiem i Lockheed Martin, specjalizująca się w usługach wynoszenia w przestrzeń kosmiczną. ULA słynie z wysyłania w przestrzeń kosmiczną najnowocześniejszych rakiet i ładunków.

2. Czym jest rakieta Vulcan?

Rakieta Vulcan to innowacyjny kosmiczny pojazd nośny opracowany przez ULA. Reprezentuje kolejną generację rakiet zaprojektowanych do dostarczania na orbitę różnych ładunków, w tym satelitów i statków kosmicznych z załogą.

3. Na czym polega misja Cert-1?

Misja Cert-1 nawiązuje do kluczowego inauguracyjnego lotu rakiety Vulcan. Będzie przewoził komercyjny lądownik księżycowy stworzony przez Astrobotic, a także ładunek pamiątkowy Celestis, przewożący prochy osób pragnących niebiańskiego miejsca spoczynku.

4. Jakie jest okno startu rakiety Vulcan?

Okno startowe rakiety Vulcan zaplanowano na 24-26 grudnia. Jednak w przypadku nieprzewidzianych okoliczności start może zostać przełożony na styczeń, aby zapewnić bezpieczną i pomyślną misję.

5. Jakie są przyszłe plany startowe ULA?

Po debiucie rakiety Vulcan ULA zamierza przeprowadzić wielokrotne starty w 2024 r., stopniowo zwiększając częstotliwość startów do co drugiego tygodnia do drugiej połowy 2025 r. Niedawna umowa na wystrzelenie satelity Amazon Kuiper przyczyniła się do zbilansowania zaległości w projektach rządowych i komercyjnych.