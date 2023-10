Lądownik księżycowy firmy Astrobotic wystartuje na rakiecie Vulcan Centaur należącej do ULA

By

Firma Astrobotic z siedzibą w Pittsburghu przygotowuje się do długo oczekiwanego wystrzelenia swojego pierwszego lądownika księżycowego na zaawansowanej rakiecie Vulcan Centaur należącej do United Launch Alliance (ULA). Dyrektor generalny ULA, Tory Bruno, potwierdził, że start odbędzie się w dniach 24–26 grudnia, co będzie stanowić kamień milowy dla obu firm i całego przemysłu kosmicznego.

Zbliżający się start jest integralną częścią misji Astrobotic polegającej na dostarczaniu ładunków naukowych do północnego regionu Księżyca. Zrobotyzowany lądownik Peregrine, opracowany przez firmę Astrobotic, będzie miał ładowność 120 kilogramów i będzie wspierać inicjatywę NASA Commercial Lunar Payload Services. Inicjatywa ta ma na celu zachęcanie do rozwoju eksploracji Księżyca poprzez współpracę z prywatnymi firmami.

W ramach przełomowej współpracy lądownik Peregrine firmy Astrobotic będzie również wyposażony w ładunek od Celestis, firmy zajmującej się wysyłaniem w przestrzeń kosmiczną niewielkich porcji skremowanych szczątków w ramach nabożeństwa żałobnego. To wyjątkowe partnerstwo dodaje wzruszający element misji i podkreśla rosnące uznanie przestrzeni kosmicznej jako ostatecznej granicy ludzkiej pamięci.

Chociaż okno premiery zbiega się z Wigilią, dyrektor generalny ULA, Tory Bruno, podkreśla, że ​​termin ten opiera się na skrupulatnych obliczeniach naukowych. Wymagania misji narzucają staranną kontrolę warunków oświetleniowych i potrzebę stałej komunikacji radiowej z Deep Space Network. Czynniki te ograniczają okno premiery do zaledwie kilku dni w miesiącu, co sprawia, że ​​premiera w Wigilię Bożego Narodzenia jest tym bardziej znacząca.

ULA napotkała trudności techniczne podczas opracowywania zaawansowanej rakiety Vulcan Centaur. Jednakże firma pozostaje zaangażowana w zapewnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa i wydajności. Zbliżający się start stanowi kamień milowy dla ULA, ponieważ jest to jeden z dwóch lotów certyfikacyjnych wymaganych do spełnienia rygorystycznych wymagań Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych.

Start odbędzie się w Launch Complex 41 na stacji kosmicznej Cape Canaveral na Florydzie. ULA ma ambitne plany na przyszłość, których celem jest zwiększenie częstotliwości startu rakiety Vulcan Centaur do jednego startu co dwa tygodnie do połowy 2025 roku. Oczekuje się, że ten zwiększony popyt będzie pochodził zarówno od klientów rządowych, jak i komercyjnych, ponieważ ULA w dalszym ciągu zabezpiecza kontrakty i partnerstwa z kluczowymi graczami w branży.

Wystrzelenie pierwszego lądownika księżycowego Astrobotic we współpracy z ULA toruje drogę przyszłej eksploracji kosmosu i oferuje unikalne spojrzenie na znaczenie Wigilii Bożego Narodzenia jako daty startu. Pokazuje niezwykłe możliwości prywatnych firm we wspieraniu badań naukowych, składaniu hołdu bliskim i przesuwaniu granic ludzkiej eksploracji poza Ziemię.

FAQ

