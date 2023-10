Nowa metoda sekwencjonowania DNA oferuje obiecujące podejście do eksploracji minerałów

By

Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC) opracowali pionierską przełomową technikę wykorzystującą DNA drobnoustrojów do poszukiwania cennych złóż minerałów w glebie. Ta innowacyjna metoda, wykorzystująca nowoczesną technologię sekwencjonowania DNA, może zrewolucjonizować poszukiwania minerałów i może odegrać szczególne znaczenie w pozyskiwaniu materiałów potrzebnych do produkcji pojazdów elektrycznych.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications Earth and Environment badacze z UBC wykazali, w jaki sposób udało im się zidentyfikować kimberlit, skałę znaną z zawartości rud diamentu, na podstawie analizy markerów DNA drobnoustrojów obecnych w glebie. Ponadto odkryli, że kimberlit ma zdolność wychwytywania i magazynowania węgla atmosferycznego, co czyni go cennym zasobem w walce ze zmianami klimatycznymi.

Według jednej ze współautorek badania, Bianki Iulianelli Phillips, technika ta pozwala „przejrzeć przez glebę” i odkryć skały, metale i minerały pod powierzchnią. Łącząc określone sygnatury drobnoustrojów z zakopanymi złożami minerałów, badacze mogą dokładnie zidentyfikować ich obecność. Chociaż badania skupiały się na kimberlicie, zespół zbadał także potencjalne zastosowanie tej metody do lokalizowania złóż miedzi porfirowej w Kolumbii Brytyjskiej – kluczowego minerału wykorzystywanego w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Tradycyjne metody poszukiwania minerałów, takie jak badania geofizyczne i wiercenia, mogą być kosztowne i czasochłonne. To nowe podejście do sekwencjonowania DNA stanowi bardziej opłacalną i wydajną alternatywę, dostarczając cennych informacji przed rozpoczęciem wierceń. Analizując zmiany w drobnoustrojach spowodowane interakcją z rudą, badacze mogą zidentyfikować kluczowe markery świadczące o obecności złóż minerałów.

Chociaż odkrycie to jest obiecujące, nadal potrzebne są dalsze badania w celu optymalizacji i udoskonalenia tej techniki. Iulianella Phillips, która obecnie pisze doktorat, podkreśliła znaczenie odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące działania tych systemów, aby zmaksymalizować wpływ tej metody.

Ta przełomowa praca przeprowadzona przez naukowców z UBC otwiera nowe możliwości w eksploracji minerałów, oferując zrównoważone i skuteczne podejście do odkrywania cennych zasobów pod powierzchnią Ziemi. Dzięki ciągłemu postępowi w technologii sekwencjonowania DNA przyszłość eksploracji minerałów może się zmienić poprzez wykorzystanie mocy drobnoustrojów.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest kimberlit?

Kimberlit to rodzaj skały zawierającej rudy diamentu. Jest często używany jako wskaźnik potencjalnych złóż diamentów.

Dlaczego ta metoda sekwencjonowania DNA jest istotna?

Uważa się, że metoda ta jest pierwszym zastosowaniem współczesnego sekwencjonowania DNA w poszukiwaniu złóż minerałów. Oferuje opłacalny i skuteczny sposób identyfikacji cennych zasobów przed rozpoczęciem wierceń.

Jakie korzyści ta metoda może przynieść w produkcji pojazdów elektrycznych?

Wykorzystując sekwencjonowanie DNA do lokalizacji kluczowych minerałów, takich jak miedź porfirowa, która jest wykorzystywana w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, metoda ta może pomóc w usprawnieniu pozyskiwania materiałów potrzebnych do produkcji pojazdów elektrycznych.

Jakie są zalety wykorzystania drobnoustrojów w poszukiwaniach minerałów?

Mikroby stanowią odnawialne i obfite źródło znaczników umożliwiających identyfikację zakopanych złóż minerałów. W przeciwieństwie do elementów fizycznych, ilość drobnoustrojów nie jest ograniczona, co czyni je cennym narzędziem w poszukiwaniu cennych zasobów.