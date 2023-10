Postęp w tej dziedzinie: miękkie czujniki poszerzające możliwości robotyki i protetyki

By

Miękki, elastyczny i niezwykle czuły, przełomowy miękki czujnik, opracowany wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC) i Hondy, może zrewolucjonizować dziedziny robotyki i protetyki. Ten innowacyjny czujnik po nałożeniu na powierzchnię protez ramion lub kończyn robota zwiększa wrażliwość na dotyk i zręczność, umożliwiając maszynom łatwe wykonywanie skomplikowanych zadań. Co więcej, jego faktura przypominająca skórę sprzyja bezpieczniejszym i bardziej realistycznym interakcjom między ludźmi i robotami, zwiększając poziom zaufania i współpracy.

Miękki czujnik, wykonany w ramach pionierskiej pracy doktorskiej dr Mirzy Saquiba Sarwara w dziedzinie inżynierii elektrycznej i komputerowej na wydziale nauk stosowanych UBC, posiada imponujący wachlarz możliwości. Wykrywając różne rodzaje sił, czujnik umożliwia protetycznym i robotycznym ramionom reagowanie na bodźce dotykowe z wyjątkową precyzją i finezją. Delikatne przedmioty, takie jak jajka czy szklanki z wodą, można teraz pewnie chwycić i manewrować bez ryzyka uszkodzenia lub wypadku.

Czujnik składa się zasadniczo z gumy silikonowej – materiału powszechnie stosowanego w kinie do tworzenia realistycznych efektów na skórze – i został starannie zaprojektowany tak, aby odwzorowywać wyboczenie i marszczenie występujące w ludzkiej skórze. Wykorzystując słabe pola elektryczne, podobne do tych występujących w ekranach dotykowych, czujnik może wykrywać obiekty z dużej odległości, jednocześnie wykrywając siły działające zarówno na jego powierzchnię, jak i wzdłuż niej. To unikalne połączenie ma ogromne znaczenie dla interakcji człowiek-robot, umożliwiając robotom bezpieczne i skuteczne działanie w bliskiej odległości od ludzi.

Wspólne wysiłki UBC i instytutu badawczego Frontier Robotics firmy Honda zaowocowały praktyczną i skalowalną technologią. Prosty proces produkcji czujnika pozwala na łatwą skalowalność, umożliwiając pokrycie dużych powierzchni i produkcję dużych ilości. Dr John Madden, czołowa postać w badaniach oraz profesor inżynierii elektrycznej i komputerowej na UBC, potwierdza, że ​​czujniki i sztuczna inteligencja szybko przekształcają roboty w bardziej zdolne i realistyczne istoty. Jednak nadal istnieje duże pole do wzrostu.

Jak wskazuje dr Madden, ludzka skóra ma znacznie większe możliwości wyczuwania, niż pozwala na to obecna technologia. Wysiłki badawcze skupiają się na wypełnieniu tej luki poprzez dalsze udoskonalanie czujników, aby naśladowały zawiłości ludzkiego dotyku, w tym wykrywanie temperatury, a nawet ocenę uszkodzeń. Co więcej, integracja sztucznej inteligencji odegra kluczową rolę, pomagając robotom w ustalaniu priorytetów i reagowaniu na istotne informacje sensoryczne. Rozwój zaawansowanych czujników i ewolucja sztucznej inteligencji muszą następować równolegle, kształtując przyszłość, w której roboty płynnie współistnieją i współpracują z ludźmi.

