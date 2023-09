W związku z ryzykiem burzy słonecznej pojawiają się obawy dotyczące indyjskiej misji Aditya L1

By

Niedawne opublikowanie przez NASA przerażającego filmu przedstawiającego potężną chmurę koronalnego wyrzutu masy (CME) wzbudziło obawy co do potencjalnych zagrożeń, na jakie może natrafić indyjska misja Aditya L1. Podczas gdy Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) z niecierpliwością czeka na sukces swojej misji na Słońce, Aditya L1, eksperci dopatrują się podobieństw z wyzwaniami stojącymi przed misją Parker Solar Probe należącą do NASA.

Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe odegrała zasadniczą rolę w dostarczeniu cennych informacji na temat szkodliwych skutków burz słonecznych. Jego bliskie spotkania ze Słońcem dostarczyły kluczowych danych na temat zjawisk słonecznych, przyczyniając się do lepszego zrozumienia ich wpływu na Ziemię. Ostatnie obserwacje ujawniają, że te burze słoneczne mogą wpływać na klimat i powodować pojawianie się zórz polarnych wokół regionów polarnych.

Pomimo pomyślnego pokonania potężnej burzy słonecznej i zebrania znaczących danych słonecznych, sonda Parker Solar Probe podkreśliła potencjalne zagrożenia, na jakie napotykają misje sond kosmicznych. Gdy Aditya L1 jest w drodze do punktu Lagrange'a 1, gdzie będzie badać Słońce, pojawiły się obawy, że może napotkać podobne wyzwania.

CME, ogromne erupcje z zewnętrznej atmosfery Słońca, napędzają pogodę kosmiczną, która stwarza ryzyko dla satelitów, technologii komunikacyjnych i sieci energetycznych na Ziemi. Celem sondy Parker Solar Probe było zbadanie, czy CME mogą wchodzić w interakcje z pyłem planetarnym, a także przewidywanie wzorców pogody kosmicznej w celu ochrony naszej planety, działalności człowieka i satelitów.

Pył międzyplanetarny występujący w pobliżu planet takich jak Ziemia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu prędkości, z jaką CME przemieszczają się ze Słońca na Ziemię, umożliwiając dokładniejsze prognozowanie ich wpływu. Te zjawiska słoneczne mogą wypierać pył międzyplanetarny na odległość do 6 milionów kilometrów od Ziemi.

Mimo utrzymujących się obaw, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników dotyczących misji Aditya L1. W przeciwieństwie do misji Parkera, sonda Aditya L1 znajduje się w znacznej odległości od Słońca, nieco ponad 1.5 miliona kilometrów od Ziemi. Dodatkowo statek kosmiczny wyposażony jest w warstwy ochronne i specjalne materiały chroniące go przed promieniowaniem i chmurami CME.

W miarę jak Aditya L1 kontynuuje swoją podróż przez przestrzeń kosmiczną, kierując się w stronę punktu Lagrange'a, podjęto środki ostrożności w celu złagodzenia potencjalnych szkód. Indyjska ISRO pozostaje optymistką co do powodzenia swojej misji pośród wyzwań związanych z burzami słonecznymi.

