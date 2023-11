Miesiąc ekscytujących odkryć i bezprecedensowych osiągnięć w eksploracji kosmosu

By

Od przechwytywania niezwykłych próbek asteroid po wyruszanie na ambitne misje kosmiczne – październik był ekscytującym miesiącem dla entuzjastów kosmosu. Dzięki licznym przełomowym osiągnięciom świat eksploracji kosmosu przesunął granice ludzkiej wiedzy i otworzył nowe, ekscytujące możliwości na przyszłość.

Jednym z najważniejszych wydarzeń miesiąca była publikacja zdjęć z misji NASA polegającej na pobraniu próbek asteroidy OSIRIS-REx. Próbki pobrane z asteroidy o nazwie Bennu ujawniły ślady dużej zawartości węgla i wody. Odkrycie to sugeruje, że asteroidy mogą potencjalnie zawierać elementy składowe życia, rzucając światło na pochodzenie życia na Ziemi.

W ramach innego fascynującego przedsięwzięcia należące do Amazona statki KuiperSat-1 i KuiperSat-2 zostały pomyślnie umieszczone na orbicie przez United Launch Alliance. Te prototypowe satelity stanowią pierwszy krok w ambitnym planie Amazona zakładającym stworzenie megakonstelacji, która mogłaby konkurować ze Starlink firmy SpaceX i rewolucjonizować globalną łączność internetową.

Co więcej, należąca do NASA sonda kosmiczna Juno wykonała wspaniałe zdjęcia księżyca Jowisza, Io, ukazując jego aktywność wulkaniczną i burzliwą przeszłość. Obrazy te, ulepszone przez artystów zajmujących się wizualizacją danych, oferują hipnotyzujący widok jednego z najbardziej aktywnych wulkanicznie światów w Układzie Słonecznym.

Doniosłym osiągnięciem jest to, że jeden ze wzmacniaczy rakietowych Falcon Heavy firmy SpaceX wykonał bezbłędne lądowanie kilka minut po wystrzeleniu NASA Psyche. Misja ma na celu zbadanie bogatej w metale asteroidy Psyche, dostarczając cennych informacji na temat składu ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym.

W tym miesiącu odbyły się także działania przygotowawcze do nadchodzących premier. Europejska Agencja Kosmiczna przeprowadziła pełnowymiarową próbę generalną przed rakietą Ariane 6, symulując tankowanie i inne krytyczne operacje. Stanowi to ważny kamień milowy na drodze do pierwszego wystrzelenia rakiety, którego przewidywany jest na początek przyszłego roku.

Ponadto w ramach programu NASA Artemis, mającego na celu powrót astronautów na Księżyc, poczyniono postępy w zakresie montażu wszystkich czterech silników stopnia podstawowego RS-25 na platformie Core Stage-2. To osiągnięcie oznacza kluczowy krok naprzód w konstrukcji rakiety Space Launch System, przybliżając nas do realizacji naszych celów w zakresie eksploracji Księżyca.

Ogólnie rzecz biorąc, październik był urzekającym miesiącem w eksploracji kosmosu, wypełnionym przełomowymi odkryciami i ekscytującymi kamieniami milowymi. Od pobierania próbek asteroid i badania odległych księżyców po przygotowania do przyszłych misji – wysiłki ludzkości mające na celu rozwikłanie tajemnic wszechświata w dalszym ciągu przesuwają granice i inspirują pokolenia do wielkich marzeń.

FAQ

P: Jakie były kluczowe odkrycia w październiku w eksploracji kosmosu?

O: W październiku misja NASA OSIRIS-REx znalazła ślady dużej zawartości węgla i wody w próbkach pobranych z asteroidy Bennu, co sugeruje obecność elementów budulcowych życia na asteroidach. Ponadto Amazon z powodzeniem rozmieścił prototypowe satelity dla swojej megakonstelacji Kuipera, a należąca do NASA sonda kosmiczna Juno wykonała zapierające dech w piersiach zdjęcia księżyca Jowisza, Io.

P: Jakie znaczące osiągnięcia w technologii kosmicznej osiągnięto w ciągu tego miesiąca?

Odp.: SpaceX wykonało kolejne udane lądowanie rakiety wspomagającej, tym razem po wystrzeleniu Psyche przez NASA. Oznacza to kluczowy krok w badaniu bogatej w metale asteroidy Psyche. Co więcej, zamontowanie wszystkich czterech silników stopnia podstawowego RS-25 na Core Stage-2 na potrzeby programu NASA Artemis sygnalizuje postęp w konstrukcji rakiety Space Launch System.

P: Jakie działania przygotowawcze miały miejsce przed zbliżającymi się startami w przestrzeń kosmiczną?

O: Europejska Agencja Kosmiczna przeprowadziła pełnowymiarową próbę generalną rakiety Ariane 6, symulując procesy tankowania. Ta próba jest częścią przygotowań do pierwszego startu rakiety. Dodatkowo firma Exploration Ground Systems NASA przeprowadziła test przepływu wody, aby potwierdzić gotowość systemu ochrony przed nadciśnieniem i tłumienia dźwięku podczas startu misji Artemis 2.

P: Ile gniazd żółwi morskich zarejestrowano w tym roku w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego?

Odp.: W Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego w NASA odkryto w tym roku rekordową liczbę 13,935 639 gniazd żółwi morskich i XNUMX piskląt. Świadczy to o zaangażowaniu Centrum w ochronę środowiska i wysiłkach związanych z eksploracją kosmosu.