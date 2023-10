TOI-1801 b: Umiarkowany Mini-Neptun w młodym układzie planetarnym

Ogłaszamy odkrycie TOI-1801 b, fascynującego mini-Neptuna o klimacie umiarkowanym, krążącego wokół młodego karła M. Pierwotnie zidentyfikowana jako kandydatka na planetę TESS w kwietniu 2020 r., TOI-1801 b ma okres 21.3 dnia. Jednak późniejsze obserwacje naziemne, w tym fotometria w tranzycie i poza nim oraz precyzyjne pomiary prędkości radialnej, wykazały, że prawdziwy okres planety wynosi 10.6 dnia.

Dzięki tym dalszym obserwacjom ustaliliśmy, że TOI-1801 b ma masę 5.74 ± 1.46 M⊕ i promień 2.08 ± 0.12 R⊕. Na podstawie tych pomiarów możemy z całą pewnością wywnioskować, że TOI-1801 b składa się głównie z wody i skał oraz znikomą ilością (do 2% masowych) gazowego wodoru w swojej atmosferze.

Co więcej, wiek układu, szacowany na około 900 milionów lat, plasuje TOI-1801 b wśród populacji młodych egzoplanet tranzytowych. Skreślona obok innych znanych egzoplanet TOI-1801 b wyróżnia się jako wyjątkowy członek.

Na diagramie ilustrującym zależność masa-promień niepewności TOI-1801 b przedstawiono jako kolorowe zacienione obszary z poziomami ufności. Modele składu, reprezentowane przez różne kolorowe linie, zapewniają wgląd w potencjalną strukturę egzoplanety. W szczególności środkowe i prawe panele przedstawiają odpowiednio modele składu bez gazu i z otoczką gazową. Linie ciągłe i kropkowane na prawym panelu wskazują różne scenariusze temperaturowe powłoki gazowej.

Dla porównania, diagram uwzględnia także Ziemię i Neptun. Dodatkowo uwzględniliśmy B22 i M22 jako odniesienia ze względu na sprzeczne wyniki opublikowane dla tej samej planety, wskazujące na różne pomiary.

Podsumowując, TOI-1801 b stanowi interesujące uzupełnienie naszej wiedzy o egzoplanetach. Jego umiarkowany charakter, skład i młody wiek sprawiają, że jest to atrakcyjny cel do dalszych badań. Trwające badania takich egzoplanet przyczyniają się do zrozumienia powstawania i ewolucji planet w różnorodnych środowiskach poza naszym Układem Słonecznym.

Definicje:

– TESS: satelita do badania tranzytowych egzoplanet

– Karzeł M: Typ gwiazdy ciągu głównego, znanej również jako czerwony karzeł, o masie od 0.08 do 0.6 masy Słońca.

– Prędkość radialna (RV): Pomiar ruchu gwiazdy w kierunku obserwatora lub od niego przy użyciu efektu przesunięcia Dopplera.

– Masa i promień: Masa odnosi się do ilości materii w obiekcie, podczas gdy promień mierzy odległość od środka do zewnętrznej powierzchni.

– Linie izogęstości: przerywane szare linie na wykresie masa-promień, które reprezentują linie o jednakowej gęstości w różnych modelach składu.

– Entropia właściwa: właściwość termodynamiczna, która określa ilościowo nieporządek lub losowość układu.

– H2: gazowy wodór cząsteczkowy.

– CARMENES i HIRES: Przyrządy służące do precyzyjnych pomiarów prędkości promieniowej.

