Dowody sugerują, że starożytne zwierzęta morskie mogły pomóc ukształtować ewolucję neuronów

Niedawne badanie opublikowane w czasopiśmie Cell bada ewolucję neuronów u zwierząt, koncentrując się na placozoanach, zwierzętach morskich wielkości milimetra. Naukowcy z Centrum Regulacji Genomu w Barcelonie odkryli, że wyspecjalizowane komórki wydzielnicze występujące u placozoanów mogą potencjalnie być prekursorami neuronów u bardziej złożonych zwierząt.

Placozoany to proste stworzenia, którym brakuje części ciała i narządów. Są mniej więcej wielkości dużego ziarenka piasku i żywią się glonami i drobnoustrojami w płytkich, ciepłych morzach. Szacuje się, że zwierzęta te pojawiły się na Ziemi po raz pierwszy około 800 milionów lat temu i stanowią jedną z pięciu głównych linii zwierząt.

Naukowcy wykorzystali różne techniki molekularne i modele obliczeniowe, aby zmapować różne typy komórek placozoanów i zrozumieć ich ewolucję. Stworzyli „atlasy komórkowe”, które pozwoliły im zidentyfikować skupiska lub „moduły” genów powiązanych z określonymi typami komórek. Porównując różne gatunki, zrekonstruowali ewolucję tych komórek w czasie.

Badanie ujawniło, że placozoany mają dziewięć głównych typów komórek połączonych pośrednimi typami komórek, które przechodzą między nimi. Komórki te rosną i dzielą się, aby utrzymać równowagę niezbędną zwierzęciu do poruszania się i jedzenia. Co ciekawe, naukowcy odkryli odrębną grupę komórek peptydergicznych u placozoanów, które są podobne do neuronów. Tych podobieństw nie stwierdzono u innych wcześnie rozgałęziających się zwierząt, takich jak gąbki czy galaretki grzebieniowe.

Naukowcy odkryli, że komórki peptydergiczne u placozoanów różnicują się podobnie jak w procesie neurogenezy u bardziej zaawansowanych zwierząt. Mają także moduły genowe wymagane do budowy presynaptycznego rusztowania neuronu, co pozwala im wysyłać wiadomości. Brakuje im jednak elementów niezbędnych do odbioru wiadomości neuronowej lub do przewodzenia sygnałów elektrycznych.

Ponadto badanie wykazało, że typy komórek placozoan komunikują się między sobą za pomocą specyficznych białek zwanych GPCR i neuropeptydami, podobnie jak neurony komunikują się za pomocą neuropeptydów w różnych procesach fizjologicznych.

Odkrycia sugerują, że ewolucja neuronów rozpoczęła się około 800 milionów lat temu wraz z pojawieniem się komórek wydzielniczych u placozoanów. Z biegiem czasu komórki te zyskały nowe moduły genowe, które umożliwiły rozwój postsynaptycznych rusztowań, aksonów, dendrytów i kanałów jonowych, co doprowadziło do powstania prawdziwych neuronów.

Badanie to rzuca światło na wczesne etapy ewolucji neuronów i dostarcza wglądu w pochodzenie złożonych układów nerwowych obserwowanych obecnie u bardziej zaawansowanych zwierząt.

