Ewolucja neuronów: spostrzeżenia Placozoanów

By

Naukowcy z Centrum Regulacji Genomu w Barcelonie dokonali znaczącego odkrycia dotyczącego ewolucji neuronów. Skoncentrowali swoje badania na placozoanach, stworzeniach morskich wielkości milimetrów, i odkryli, że wyspecjalizowane komórki wydzielnicze tych starożytnych zwierząt mogły dać początek neuronom w bardziej złożonych organizmach.

Placozoany to proste stworzenia, które po raz pierwszy pojawiły się na Ziemi około 800 milionów lat temu. Te maleńkie zwierzęta nie mają części ciała ani narządów i przeżywają, żerując na glonach i drobnoustrojach. Naukowcy odkryli, że komórki peptydergiczne u placozoanów wykazują sygnały neurogenezy i posiadają moduły genowe podobne do presynaptycznych struktur neuronalnych. Komórki te korzystają również z systemu komunikacji podobnego do procesów napędzanych neuropeptydami występujących w neuronach.

Badanie obejmowało mapowanie różnych typów komórek placozoanów oraz analizę ich cech i modułów genowych. Badania wykazały, że komórki placozoan różnicują się od progenitorowych komórek nabłonkowych poprzez sygnały przypominające neurogenezę. Mają także moduły genowe niezbędne dla presynaptycznego rusztowania neuronu. Brakuje im jednak elementów umożliwiających odbiór wiadomości neuronowej i nie są one w stanie przewodzić sygnałów elektrycznych.

Podobieństwa między komórkami peptydergicznymi w placozoanach i neuronach są niezwykłe. Komórki te mają wiele cech wspólnych z prymitywnymi komórkami neuronowymi, co sugeruje, że mogą stanowić ewolucyjny krok w kierunku rozwoju neuronów.

Odkrycie to podważa wcześniejsze poglądy na temat ewolucji neuronów i sugeruje, że podstawy neuronów zaczęły powstawać 800 milionów lat temu. Z ewolucyjnego punktu widzenia wczesne neurony mogły zacząć się jako peptydergiczne komórki wydzielnicze, podobne do tych występujących u placozoanów. Z biegiem czasu komórki te zyskały nowe moduły genowe i ewoluowały w skomplikowane układy nerwowe obserwowane u bardziej zaawansowanych zwierząt.

Choć wciąż pozostaje wiele do poznania na temat historii ewolucji układów nerwowych, badania te dostarczają cennych informacji na temat pochodzenia neuronów. Obecność podobieństw molekularnych między komórkami placozoan a neuronami rodzi pytania dotyczące trajektorii ewolucji neuronów i unikalnych cech różnych linii zwierzęcych.

Źródło: Centrum Regulacji Genomu