Statek kosmiczny NASA Psyche rozpoczyna podróż do metalowej asteroidy

Należąca do NASA sonda kosmiczna Psyche wyruszyła w sześcioletnią podróż w celu zbadania rzadkiej asteroidy wykonanej głównie z metalu. Choć większość asteroid składa się ze skał lub lodu, Psyche będzie pierwszą misją do metalicznego świata. Naukowcy uważają, że asteroida, której nazwa pochodzi od greckiej bogini duszy, może być pozostałością jądra wczesnej planety.

Sonda została wystrzelona przez SpaceX z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego i oczekuje się, że dotrze do asteroidy w 2029 r. Psyche to największa z dziewięciu znanych planetoid bogatych w metale i znajduje się w głównym pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Naukowcy przewidują, że asteroida jest wypełniona żelazem, niklem i innymi metalami, potencjalnie także śladowymi ilościami złota, platyny i srebra.

Eksploracja tej wyjątkowej asteroidy może dostarczyć cennych informacji na temat wewnętrznego funkcjonowania planet, w tym Ziemi. Badając Psyche, naukowcy mają nadzieję lepiej zrozumieć niedostępne jądra planet skalistych i powstawanie Układu Słonecznego.

Misja będzie wykorzystywać elektryczny napęd słoneczny, a statek kosmiczny przeleci obok Marsa w 2026 roku, aby uzyskać wzmocnienie grawitacyjne. W 2029 roku Psyche podejmie próbę wejścia na orbitę wokół asteroidy i przeprowadzi szczegółowe obserwacje. Statek kosmiczny zostanie wyposażony w eksperymentalny system komunikacji wykorzystujący do transmisji danych lasery, pozwalający na znaczne zwiększenie transmisji informacji z głębokiego kosmosu.

Misja NASA Psyche doświadczyła opóźnień ze względu na problemy z testowaniem oprogramowania, ale obecnie jest na dobrej drodze, aby dotrzeć do celu. Misja asteroid zbiega się z misją innej sondy kosmicznej NASA, która niedawno przesłała na Ziemię próbki asteroid, co jeszcze bardziej pogłębiło naszą wiedzę na temat tych obiektów pozaziemskich.

